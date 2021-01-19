癌症注射液疑有異物 東洋預計本周全數回收藥品

食藥署今 (19) 日指出，國內藥廠東洋 (4105-TW) 生產用於治療肺癌、胰臟癌、膀胱癌的「健仕注射液 38 毫克 / 毫升」疑似有異物，應在 2 月 5 日前完成回收作業，對此，東洋回應，該藥品已從去年底開始回收，預計本周 9000 劑將全數回收完畢。

食藥署表示，去年底國內一家醫療院所透過不良品通報系統指出，院內購買的注射液中有不明異物，食藥署接獲通報後，要求業者啟動調查並開始回收藥物。

食藥署指出，東洋過去未有類似事件發生，該藥品經檢視後，其他批號產品並未出現異狀，因此僅針對單一批號進行回收，至於藥品為何出現異物、生產環節哪邊出問題，仍需待業者調查釐清。

東洋發出聲明公告，第一時間接到醫院通報後，立即回收個案藥品進行分析並同步確認製程品質，經確認比對後，同批號藥品未有其他任何狀況，前後批號藥品抽驗也符合標準，惟在高標準用藥安全考量下，公司立即通知醫院暫停使用同批號藥物，並於去年 12 月 31 日通知食藥署將立即啟動自主回收機制。

東洋表示，該批號藥品自去年底啟動回收至今，預計本周可全數回收完畢。針對此單一事件公司仍會持續強化品質監測、深化製程管理與人員訓練，以務實行動展現對藥品安全的負責態度。