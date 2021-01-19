不讓比特幣專美 以太幣發動漲勢 今年以來已漲約80%

比特幣仍處高檔整理之際，加密貨幣「二哥」以太幣 (ETH) 周二 (19 日) 發動攻勢，24 小時漲幅達 13%，報價突破 1390 美元，大有挑戰 1400 美元，一拚歷史新高的勢頭。

比特幣在 1 月初大漲之後，過去連續幾天都在 3.6 萬美元區間徘徊，相對平靜的表現使投資者追逐替代貨幣，助以太幣等幣種強升。以太幣在 2021 年上漲約 80%，相較之下，比特幣今年漲幅停留在 26% 左右。

(圖表取自 Coindesk)

其他主要替代貨幣，瑞波幣 24 小時漲幅也達 6%，萊特幣則有兩位數漲幅。近日漲勢驚人的 Polkadot 自有代幣 DOT，今天由漲轉跌，但過去 7 天漲幅已超過 1 倍。

新加坡加密交易所 Luno 的業務發展主管 Vijay Ayyar 認為，過去幾周來，比特幣一直在區間範圍波動內，這為資金流向其他數位資產提供了時間。

加密貨幣研究機構 Messari 分析師 Ryan Watkins 發表推文指出，以太幣日交易量「正在呈拋物線式增長」 ，圖表顯示，在過去 24 小時內，以太幣和以太坊驅動的 stablecoin ，已經完成了 123 億美元的交易，超過了比特幣和基於 omni 的 USDT 的 93 億美元。

以太幣總市值目前約在 1580 億美元。