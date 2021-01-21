〈拜登就職〉拜登政府凍結法規制定 包括加密貨幣業者反對的FinCEN新規

美國總統拜登上任第一天採取的首批行動之一，就是凍結聯邦法規制定程序，其中包括前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 所提，具有爭議的自託管加密錢包 (self-hosted crypto wallet regulations) 法規。

拜登政府這份公告，是在白宮備忘錄寫給各聯邦機構負責人，包括金融犯罪防治署 (FinCEN)。這份公告沒有說明具體監管提議，但凍結所有機構的規則制定，等待審查，自備忘錄發布之日起 60 天內生效。

這一決策獲得加密業者的歡迎。Compound 總法律顧問 Jake Chervinsky 表示，業界的努力贏得了喘息和重新開始的權利，「葉倫 (Janet Yellen) 不是梅努欽，我很樂觀」。

原先的自託管加密錢包法規於去年 12 月 18 日，在前財政部長梅努欽領導下，由美國金融犯罪防治署 (FinCEN) 提議，如果通過，它將要求銀行和貨幣服務企業提交報告、保存記錄，對一定程度金額的交易，驗證進行交易客戶的身份。

這一規定引發業界反彈，金融服務公司 Square 執行長、Twitter 創辦人 Jack Dorsey 表示，這一法規的要求，遠超過服務商所能取得的客戶資料，並可能侵犯客戶隱私，反而讓客戶遠離美國能監管的平台。

批評者也說，由於智能合約沒有名稱或地址訊息，因此新規的某些項目在技術上將無法遵守。

此外，美國政府對這次新規推出，原本只給了 15 天的評論期，與通常的 60 天相去甚遠。在眾多加密團體及公司抗議後，本月初才又延長評論期。

新規凍結的公告，對加密貨幣市場衝擊不大，比特幣依然陷入整理，周四報價在 34000-35000 美元區間。