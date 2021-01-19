〈房產〉海悅去年推案1386億元 連12年拿下北台灣地產代銷王

市調機構統計，2020 年北台灣 10 大代銷業者依接案量排行，依序為海悅 (2348-TW)、甲山林、新聯陽、創意家、五十甲、甲桂林、璞園、信義代銷、新理想、漢華，而海悅更已連續 12 年蟬聯代銷桂冠，另外冠、亞軍的海悅、甲山林接案量，也都突破 1000 億元

住展研發長何世昌指出，去年全台房市景氣復甦，市場湧現強勁買氣激勵大代銷積極接案，接案量普遍都比 2019 年增加，且台北市代銷更囊括北台灣逾半壁江山，代銷業版圖也出現重大轉變。

統計顯示，海悅持續發揮蠶食鯨吞戰術，去年在北台灣共接下 41 個新建案，總案量達 1386 億元，年增近 38%；無論是承接的建案數量或總案量，都是業界之冠。另，海悅去年在新北、桃園的任一地接案量，都已超過北市，代銷重心出現南移的狀況。

甲山林去年於北台承接建案數為 26 案，其中南港「世界明珠」（住宅部份，400 億元）與土城「金城舞 5 - 京都花園」（200 億元），這兩個建案案量就達 600 億元，一舉把全年總案量推升至 1242.5 億元，案量年增近 1.5 倍，拿下去年第二名。

北台 2020 年十大代銷中，台北市代銷有海悅、甲山林、新聯陽、創意家、甲桂林、璞園、信義等業者，占了十分之七強。而排行前四名，全部由台北市代銷業者囊括。顯示北市代銷業者版圖持續茁壯並搶下高額市占率。

統計顯示，第三、四名與第七名的新聯陽、創意家、璞園，2020 年接案量均大幅成長。新聯陽年增 150 億元、年增幅約 25%；創意家年增 120 億元、年增幅約 53%；璞園年增近 200 億元、年增幅近 48%。

甲桂林與信義，是十大代銷中唯二仍固守大台北市場的業者，其中甲桂林更有高達八成案量在北市，是十大代銷裡北市案量比例最高的業者，如中山「合矩青山」、「東騰界」、信義「信松廣場」，以及士林「全陽豐會」，多位於北市老城區，重兵布署首都蛋黃區的意味非常濃。

從 2020 年的十大代銷排榜來看趨勢變化，首先進榜的門檻持續提高，2020 年進榜門檻為 238 億元，比 2019 年的 212 億元再多出 26 億元，顯示多數代銷業者接案量隨著整體房市推案規模增加而有所成長。其次，代銷業依然延續去年大者恆大的趨勢，而且全部是老牌代銷的天下。顯示房地產景氣愈好、推案量愈大，老代銷接案動能愈強，中、小型代銷生存空間反而被壓縮，更遑論完全沒新面孔了。