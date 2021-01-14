〈房產〉去年Q4北台灣新成屋、預售屋成交行情走高 宜蘭也出現反彈波

據市調機構統計，北台灣 2020 年第四季新成屋、預售屋成交行情持續上漲，且是自 2014 年第三季以來，重新出現各縣市季增幅與年增幅全面轉為正成長，連之前最弱勢的宜蘭房價也出現急彈。

住展研發長何世昌表示，雖然去年第四季房市籠罩在打炒房的陰霾中，但因有著低利支撐與買氣穩定作應援，以及營造工、料雙漲的環境下，建商持續調漲售價的趨勢不變。雖然房價持續上揚，但打炒房確實已經產生抑制效果；假如沒有打炒房措施，去年第四季漲幅恐怕會更大。

何世昌認為，如沒有政府打炒房的話，北台灣各縣市新成屋、預售屋成交價季漲 3% 可能是輕而易舉的事。雖然房價漲幅縮小，但復甦趨勢未改變，多頭列車只是從高速急駛變成煞車慢速進站。

北台灣各縣市去年第四季房價，所有縣市同步創 2018 年反彈以來波段新高。其中，又以桃園與宜蘭等兩地漲勢較為兇猛。桃園去年第四季新成屋、預售屋成交價來到每坪 24.4 萬元，季增幅約 2.5%，年增幅約 8.4%。

桃園市多數行政區房價呈現上揚，尤以中壢青埔、桃園中路、八德擴大等重劃區漲幅較大，另外像都會區外圍的龍潭、大溪、觀音等地價格也開始往上拉。唯龜山 A7 因房價漲幅已多，加上官方稽查衝擊，價格走勢稍稍停滯。

宜蘭新成屋、預售屋成交價跌深後在去年第三季觸底反彈後，第四季單季彈升到每坪 21.3 萬元，季漲幅約 3.9％年漲幅約 2.9%，是近三年多來年增幅首度翻紅。何世昌指出，宜蘭房市原本面臨多年等買盤不濟，如今行政院送禮降個小雨使高鐵延伸線題材發酵，宜蘭房市資金開始漲潮，去年第四季房價漲勢擴大，已跟修正格局說再見。

在大台北地區的部份，台北市去年第四季新成屋、預售屋成交價為每坪 88.6 萬元，季增幅 1.1%。年增幅約 4.5%。何世昌分析，無論是單季或近一年來計算，北市每坪上漲金額為北台灣之最，但因房價基期高的緣故，漲幅相對比較少一些，但年漲幅仍居北台灣第二名。而北市第四季新成屋、預售屋成交價表現較亮眼的地方以蛋白區居多，如北投、士林、內湖與文山等區；主因是這些地區較市中心相對低價吸引購屋族青睞，買方需求旺盛帶動房價走升。

新北市去年新成屋、預售屋成交房價持續走高到每坪 40.7 萬元，季增幅約 1%，年漲幅約 3.8%。值得注意的是，先前房價呈現停滯的八里台北港特定區，因房價相對便宜而吸引 64 快速道路沿線購屋族買盤，外來客買盤比例急升帶動價格上漲，顯示房市最弱的區域都已經甩開頹勢了。

原本房價在高檔橫向整理的基隆，去年第四季因開賣建案多為高價案，致使新成屋、預售屋成交價一舉攻高到每坪 21.6 萬元，再度刷新歷史新高價位，季漲幅與年漲幅均約為 2.4％。