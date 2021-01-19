聚陽去年稅前盈餘逆勢增1成 每股税前賺12.36元同創新高

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (19) 日公告 12 月自結稅前盈餘 2.09 億元，月增 41.8%、年增 37.3%，帶動全年稅前盈餘 27.17 億元，年增 10.9%，改寫歷史新高，每股稅前盈餘約 12.36 元。

聚陽 12 月營收 21.57 億元，月增 22.4%、年增 1%，稅前盈餘 2.09 億元，月增 41.8%、年增 37.3%，每股稅前盈餘約 0.95 元。

聚陽第四季營收 60.41 億元，季減 24.7%、年減 6.3%；營益率 9.8%，季減 3.1 個百分點、年增 0.6 個百分點；稅前盈餘 6.07 億元，季減 40.8%、年增 22.1%，每股稅前盈餘約 2.76 元。

聚陽去年營收 249.24 億元，年減 7.9%、營益率 10.7%，年增 1.5 個百分點、稅前盈餘 27.17 億元，年增 10.9%，每股稅前盈餘約 12.36 元。

去年雖然有疫情影響，聚陽上半年獲利衰退，但下半年開始，在訂單快速回溫、防護衣出貨挹注下，獲利反彈，不僅重返成長，更一舉越過 2015 年的新高紀錄。

在主要客戶上半年訂單續成長下，聚陽產能滿載，公司因應訂單成長需求，也啟動現增並募得近 30 億元，充實在手銀彈。