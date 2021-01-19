鴻海MIH平台成員數近1個月倍增至400家 未來擬舉辦開發者大會

鴻海 (2317-TW) 技術長暨 MIH 聯盟軟體平台負責人魏國章今 (18) 日透露，目前 MIH 平台成員數最近一個月倍增，目前已經超過 400 家，未來也規劃舉辦開發者大會。

魏國章認為，傳統汽車產業有三個痛點，第一是硬體定義，車子只要落地，就會貶值；再來是複雜架構，也導致供應鏈管理難度提高；最後是封閉系統，新廠商很難參與及開發。

不過，鴻海 MIH 電動車開放平台，透過軟體定義、軟硬分離與開放生態，能夠突破目前汽車產業的封閉環境，並解決現階段電動車發展所遇到的瓶頸。

鴻海自去年 10 月下旬宣布成立 MIH 聯盟後，12 月中成員來到 200 家，而最近 1 個月，廠商數量更是翻倍成長，截至 1 月中廠商數已經突破 400 家，魏國章也指出，未來將舉辦 MIH 全球開發者大會，但時間等細節不便多透露。

而魏國章近日也接下 MIH 軟體平台負責人，他強調，鴻海是全球最大資通訊 (ICT) 產品製造商，但現在會讓大家看到「軟一點的鴻海」，在軟體定義未來世界的趨勢成形，加上開放平台的力量，將會是未來 MIH 平台最大的價值。