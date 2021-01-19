檢視逾8000則法案 金管會2024年前全數下架不合適舊法規

為逐步務實地整理、調適各項金融法制，以利法令遵循，金管會已於去 (2020) 年 6 月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」，透過滾動式的法規檢討，將不合時宜、重複者，予以停止適用、簡化或整合，以利金融業者法令遵循，並分為前後二階段加以執行。將檢討逾 8065 則法規，預計在 2024 年前完成所有不合適舊法規下架，俾利業界降低法遵成本。

金管會今 (19) 日表示，截至去年 12 月 31 日止，有關前階段法規檢討工作，財政部「錢幣司」以前時期 (即 1981 年 1 月 31 日以前)、經濟部「證券管理委員會」以前時期 (即 1981 年 6 月 30 日以前) 的法規，都已全部檢討完竣，包含因不合時宜辦理下架者共 1254 則（金管會 17 則、銀行局 833 則、證期局 92 則、保險局 312 則）、經檢討後保留者共 2 則、整併重新訂定發布 3 則令釋。

金管會表示，經下架的命令、行政函令，因為已經不是金融業者法令遵循的範圍，所以金管會也將不再援引作為裁罰處分的依據，可有效減輕金融業者法令遵循的成本，也可以提升金融監理的效能。

金管會進一步說明，有關後階段法令檢討規劃辦理方式，以金管會成立 (即 2004 年 7 月 1 日) 前所頒發的命令、行政函令完成檢討為目標。預計先以 10 年為期，檢討 1981 年 2 月 1 日至 1991 年 12 月 31 日止的法令，經初步檢索計金管會 35 則、銀行局 1021 則、證券期貨局 520 則、保險局 364 則，共計 1940 則，擬於 2021 年 12 月 31 日前檢討完成。

第 1 期完成後，接續檢討 1992 年 1 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日的法令，經初步檢索計金管會 225 則、銀行局 2480 則、證券期貨局 2355 則、保險局 1065 則，共計 6126 則，最晚於 2024 年 6 月 30 日前完成金管會成立前之全部法規檢討。

國發會法規鬆綁專案於 2017 年 10 月開始實施，其目的是秉持興利、簡政、便民之原則，以推動人民有感的法規鬆綁為目標，優先由財經法規著手，排除企業投資障礙，建立便民效能的法制環境。國發會請各部會定期提供法規鬆綁成果送該會彙整後，按季發表於該會網站。國發會最近一次發表為去年第 3 季，其中金管會累積發表 154 則 (銀行局 44 則、證期局 77 則、保險局 33 則)，在各部會中發表鬆綁件數仍為最多者。

去年第 4 季金管會已向國發會提報 12 則的法規鬆綁成果及 1 則預定鬆綁事項，不過國發會尚未發表，且預計在今年第 1 季再提出至少 10 則法規鬆綁成果。

金管會表示，為了在劇烈變動的國際競爭環境中，讓各項金融法規能夠符合時代意義，且更具機動性及彈性，並協助金融產業取得創新先機，金管會將持續進行法規檢討及鬆綁調適工作，以提升我國金融產業整體競爭力及吸引更多外國專業人才來我國發展。