〈美股盤後〉葉倫為財政刺激背書 四大指數收高 費半強彈、台積電ADR飆近5%  

美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激，道瓊周二 (19 日) 終場漲逾百點，幫助美股走出上周收低的陰霾。臉書、Alphabet 等科技股強力反彈，那斯達克綜合指數勁揚 1.5%，費城半導體指數漲 3.4%，台積電 ADR 大漲 4.9%。

葉倫出任財政部長的參議院確認聽證會周二登場，她呼籲擴大財政刺激以提振美國經濟成長，主張刺激帶來的好處超過債務負擔增加的成本；對中國保持強硬態度，矢言對付中國貿易陋習；強調不追求弱勢美元，匯率交由市場決定。

針對市場敏感的企業稅和富人稅議題，葉倫表示加稅終將到來，但不是現在，必須等到美國成功抗疫之後。

美國總統當選人拜登將於周三宣誓就職，他上周宣布 1.9 兆美元財政刺激提振經濟，並加快疫苗分發。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 9,596 萬例，死亡數超過 205 萬例。美國累計確診超過 2,421 萬例，病故人數超過 40 萬大關。

德國出現不同於英國和南非發現的變種病毒，巴伐利亞邦一家醫院收治患者中有 35 人染上此病毒，德國總理梅克爾和 16 邦的首長周二同意延長封鎖期，商店和學校重開時間從 1 月 31 日推遲至 2 月 14 日。

周二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 117.84 點，或 0.38%，收 30,932.10 點。

標普 500 指數上漲 30.63 點，或 0.81%，收 3,798.88 點。

那斯達克指數上漲 196.10 點，或 1.51%，收 13,194.60 點。

費城半導體指數上漲 100.55 點，或 3.36%，收 3,093.32 點。

標普 11 個類股中有八個上漲，對經濟敏感的能源股領漲，但公用事業、消費必需品和房地產收黑。(圖: Finviz)

科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.54%；臉書 (FB-US) 跳漲 3.87%；Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 3.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.78%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 漲 3.77%；波音 (BA-US) 漲 3.13%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.63%；3M(MMM-US) 漲 2.16%。高盛 (GS-US) 跌 2.26%；Walgreens(WBA-US) 跌 1.57%，Nike(NIKE-US) 跌 1.03%。

費半成分股大漲。思佳訊 (SWKS-US) 揚升 6.18%；Marvell(MRVL-US) 漲 5.99%；科林 (LRCX-US) 漲 5.93%；MKS(MKSI-US) 漲 5.93%；美光 (MU-US) 漲 5.92%；應材 (AMAT-US) 漲 5.89%；安森美 (ON-US) 漲 4.93%。

台股 ADR 強力上漲 。台積電 ADR(TSM-US) 漲 4.85%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 7.88%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 13.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%。

焦點個股

通用 (GM-US) 收盤暴漲 9.7%，在標普 500 成分股中漲幅居前，該公司旗下自駕車事業 Cruise 宣布將與微軟合作，加速推動自駕車商用化。

特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 2.23% 至 844.55 美元。該公司預定下周公布第 4 季財報和 2021 年交車目標，其在中國製造的電動五人座休旅車「Model Y」周一 (18 日) 正式交車，券商 Jefferies 周二把目標價從 650 美元調高至 775 美元。

電動車中概股同步走高，蔚來汽車 (NIO-US) 勁揚 3.9%，小鵬汽車 (XPEV-US) 大漲 12.7%、理想汽車 (LI-US) 勁揚 8.7%。

波音 (BA-US) 股價上漲，因加拿大解除 737 MAX 兩年來的禁飛令，此外，歐洲航空安全局 (EASA) 表示最快下周向波音 (BA-US) 發放 737 Max 機型的適航證明，條件是飛機零件更新符合當局設定條件、且航空公司已對飛行員進行最新的培訓課程。

高盛 (GS-US) 上季財報優於預期，獲利翻倍成長，激勵股價開高，但投資人趁機獲利了結，終場翻黑下挫 2.3%。美銀 (BAC-US) 上季獲利優於市場預期，但營收表現不如分析師所料，股價下跌 0.4%。

Netflix(NFLX-US) 盤後公布財報股價躍漲 12%，儘管上季 EPS 表現不如市場所料，但營收和淨用戶成長優預期，且今年大致有望實現損益兩平。

華爾街分析

Globalt Investments 經理人 Thomas Martin 說：「今天市場目光都在葉倫和她對財政刺激的呼籲上。對刺激的關注將支持市場持續上漲。」

美國財報季開跑第一周表現強勁，標普 500 成分股中，88% 公司 EPS 表現優於預期。但華爾街許多人認為美企第 4 季強勁的財報大致已經反映在股價上，投資人將更關注 2021 年展望，期待龐大財政刺激能轉化為帶動獲利成長的動能。

高盛美股策略主管 David Kostin 說：「我們認為投資人將專注在企業對 2021 年復甦路徑的預測，政策依然是帶動企業獲利的主要動力。」

拜登矢言上任百日內為美國 1 億民眾接種疫苗，貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 主管說：「由於傳染力更強的病毒株擴散，疫苗初期施打進度比預期慢，但我們認為這並未對疫情帶來的持續經濟影響造成實質改變。」