〈台股盤前〉半導體類股聲勢如日中天 台股處高檔慎防巨量長黑

台股昨日大漲 265.37 點，收在 15877.37 點，成交值維持在 3100 億元，在法人大買聯電 (2303-TW) 及台積電 (2330-TW) 之下，半導體類股聲勢如日中天，投資人也盼續帶動台股走揚，但市場專家認為，昨日越南股市大跌，加上全球疫情未緩和，處高檔的台股慎防巨量長黑走勢。

證券分析師黃漢成說，除半導體類股的在台股大力漲升之外，在鴻海 (2317-TW) 用力切入電動車產業的帶動之下，車用電子在今天也將成為另一焦點，防疫類股在整理之後，也可望在現階段啟動一波漲勢。但是最怕的是在強勢類股的擺護之下，台股出現「拉東出西」的格局，昨日的航運類股走跌即為一血淋淋的實例。

外資交易室主管說，目前台股在高檔走勢，指數愈接近 16041 的歷史高點，愈是要慎防巨量長黑且匯市出現匯率急貶的走勢出現。

除了台股的半導體類股聲勢如日中天之外，美股的費城半導體指數也呈現大漲格局，以今天早晨收盤的美股數據來看，費城半導體指數上漲 100.55 點或 3.36% 的表現最為亮麗。

美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激，道瓊今晨走高超過百點，幫助美股走出上周收低的陰霾。臉書、Alphabet 等科技股強力反彈，那斯達克綜合指數勁揚 1.5%，費城半導體指數漲 3.4%，台積電 ADR 大漲 4.9%。

美股四大指數收盤數據，道瓊指數上漲 117.84 點，或 0.38%，收 30,932.10 點。標普 500 指數上漲 30.63 點，或 0.81%，收 3,798.88 點。那斯達克指數上漲 196.10 點，或 1.51%，收 13,194.60 點。費城半導體指數上漲 100.55 點，或 3.36%，收 3,093.32 點。科技五大天王全面上漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.54%；臉書 (FB-US) 跳漲 3.87%；Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 3.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.53%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.78%。

台股 ADR 強力上漲 。台積電 ADR(TSM-US) 漲 4.85%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 7.88%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 13.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%。