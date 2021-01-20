連九凍 中國1月份一年期LPR 3.85% 符合預期

周三 (20 日) 中國 1 月份一年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.85%，預期為 3.85%，前期 3.85%。五年期貸款市場報價利率（LPR）為 4.65%，預期為 4.65%，上月為 4.65%。1 月份報價已是 LPR 連續九個月保持不變。

圖片: 中國銀行間同業拆借中心

由於之前中國人行進行的中期借貸便利（MLF）操作利率已連續九個月未改變，因此業內已有預期本月份 LPR 仍然不會調整。因此今 (20) 日公布的結果市場並不意外。

原本市場期盼的中國人行在今年第一次進行 MLF 操作能達 8000 億人民幣之上，但意外的是最後規模只有 5000 億人民幣，不如預期且低於 1 月 MLF+TMLF（定向中期借貸便利）合計回收量。

市場分析指出同業存單利率大跌抑制銀行需求是中國人行 MLF 釋放流動性偏低的主因，這並不意味著貨幣政策將有調整，至少在春節前中國人行維持市場流動性穩定的態度仍堅定。

中國貸款市場報價利率（LPR）由各報價銀行依公開市場操作利率（主要指標為 MLF）加點形成的方式報價，由中國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR 包括 1 年期和 5 年期以上兩個品項。

