2020中國央企營收年減2.2% 低於GDP成長

周二 (19 日) 中國國資委公布 2020 年中企累計營收達 30.3 兆人民幣，年減 2.2%，跌幅較第一季縮小 9.6 個百分點；累計純益 1.4 兆人民幣，年增 2.1%，約八成中企純益呈現正增長。

當中以冶金、礦業、發電、建築、通信、機械等產業累計純益保持正成長，而冶金、發電等產業純益年增逾 15%。

12 月當月中企純益 1760 億人民幣，創下歷史同期最好水準，自下半年起月度純益連續 5 個月保持兩位數成長。2020 年中企固定資產投資（不含房地產）達 2.8 兆人民幣，年增 1.9%。

固定資產投資中，通訊企業加速 5G 網路共建共享，完成固定資產投資 3730.7 億人民幣，年增 9.9%。發電廠則擴大水電、風電、太陽能等清潔能源發電投資力道，完成固定資產投資 4814.8 億人民幣，年增 27.4%。

2020 年底中企平均資產負債率為 64.5%，年減 0.5 個百分點，達成「2020 年底中企平均資產負債率不超出 64.7%」的目標。

此外，中企主動為中小微企業降成本減負擔，累計減免租金超過 75 億人民幣、減免過路費逾 50 億人民幣。

中國國資指出，2021 年國資委和中企將以高品質發展為核心，深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為動力，持續擴大有效供給，全力導順中國經濟循環，為「十四五」開局作出新的貢獻。

