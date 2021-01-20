〈國泰金經濟調查〉僅7%民眾認為台股會超過萬六 近半估上半年跌破萬三

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2021 年 1 月份國民經濟信心調查結果，股市樂觀情緒上揚，有六成民眾預估今年台股上半年高點上看 15500 點，但此為 1 月初所調查，台股 1 月中旬高點一度衝破萬六；而依據調查結果顯示，僅 7% 民眾認為台股會超過萬六，與萬六曇花一現相呼應，居高思危的氣氛濃厚下，近 5 成民眾認為上半年台股低點將跌破 13000 點。

國泰金指出，台灣基本面數據強勁、美國政治不確定性降低，加上各國疫苗進展樂觀，提振民眾對台股信心，台股亦再創新高。據本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 12 月的 18.3 上揚至 22.9，風險偏好指數則從 12.7 走升至 16.8。

此調查期間為 1/1-1/7，當時台股還在萬四漲到萬五出頭，高達 37.1% 的民眾認為台股上半年高點將落在 14500~15000 區間，23.3% 的民眾預期上半年高點落在 15000~15500 區間，22.3% 則認為落在 14000~14500 區間，僅 7.1% 的民眾預期高點會超過 16000，總結而言，約 6 成的民眾預期 2021 上半年台股高點落在 14500~15500 區間。

民眾對 2021 上半年台股加權指數低點會落在哪個區間的預期，據本次調查結果顯示，25.1% 的民眾預期 2021 上半年台股低點將落在 12500 點以下，22.8% 的民眾認為台股低點將落在 12500~13000 區間，16.5% 的民眾則預期落在 13000~13500 區間，總結而言，接近 5 成的民眾認為 2021 上半年台股低點會在 13000 點以下。