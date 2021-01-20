新創耐能獲鴻海、華邦電資金挹注 加入MIH平台助攻汽車AI應用

新創公司耐能智慧 (Kneron) 宣布完成新一輪募資，鴻海 (2317-TW)、華邦電 (2344-TW) 首度對耐能進行戰略投資，同時耐能也宣布加入鴻海 MIH 電動車平台，共同開發汽車 AI 應用、工業 4.0，耐能也計畫與華邦電共同開發基於 AI 的微控制器 (MCU)、內存計算 (Memory Computing)。

耐能創始人兼首席執行官劉峻誠表示，去年耐能發布新一代「KL720」AI 晶片，同時延攬高通前台北工程研發總經理陳俊宇，推動 AI 應用，這次獲得鴻海、華邦電等投資者支持，可望進一步加速邊緣 AI 應用發展，今年也將進一步發表更多 AI 晶片。

劉峻誠指出，耐能提供完整端到端軟硬體解決方案，可在移動設備、個人計算機、IoT 實現設備上邊緣 AI 應用、加速 AI 推理。

根據外媒報導，全球空調大廠格力、自動駕駛軟體公司 Teraki 都已是耐能合作客戶，這次除獲得鴻海資金挹注，同時也將加入鴻海 MIH 電動車平台，外界看好將有助鴻海發展電動車應用進程。

耐能自 2015 年創辦以來，鎖定 AI 領域發展，陸續獲得李嘉誠旗下 Horizons Ventures 領投 4000 萬美元，也獲得阿里巴巴創業者基金、中華開發、奇景光電、高通、中科創達、偉詮、紅杉資本子基金 Cloudatlas 等全球知名資本青睞，在本次募資前，累計已獲得逾 7300 萬美元 A 輪投資。