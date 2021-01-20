〈瑞儀展望〉Q1不淡營收可望年增6-7成 訂單已看到下季

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 受惠遠距商機持續發酵，筆電、平板動能續強，第 1 季可望淡季不淡，瑞儀表示，目前訂單能見度維持 3 個月，最遠可看到 6 月，加上去年疫情影響，預期今年首季營收可望較去年大幅躍升，法人估，瑞儀本季營收可望達 140 億元，年增 6-7 成，但去年第 4 季基期墊高，估季減幅約 1 成。

展望今年，瑞儀表示，筆電、平板動能仍強，車載、高階顯示器、工控、醫療等非消費性產品也逐步回溫、貢獻營運，營運不看淡，目前訂單能見度已可看到下季，雖然短期整體供應鏈零組件有吃緊狀況，影響供需，但評估對背光模組影響有限。

瑞儀去年下半年在遠距商機帶動下，筆電、平板動能需求，去年 12 月、第 4 季營收衝上近兩年新高，累計去年營收則達 560.93 億元，持平前年，僅小幅年減 0.05%，擺脫疫情衝擊。

營運方面，瑞儀尚未公布去年財報，但受去年下半年新台幣強升影響，加上產品多以美元計價，瑞儀去年第 3 季面臨龐大匯損壓力，單季苦吞 6.27 億元匯兌損失，由於去年第 4 季新台幣走勢仍強，瑞儀指出，預估第 4 季仍有匯損需認列，但影響可望較第 3 季收斂。