外資目標價上看千元 台積電飆650元新天價

外資對晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 目標價持續墊高，目前最高喊到 1000 元，激勵股價續持續飆漲，今 (20) 日延續昨 (19) 日強勁走勢，開高走高，最高大漲超過 3%，飆至 650 元新天價，市值也大增至 16.85 兆元，同寫新猷。

繼先前外資目標價相繼喊至 800 元，外資最新報告更將台積電目標價大幅上調至 1000 元，預言台積電將成台股「最強千金股」，外資看好，在先進製程及各大客戶強力挹注下，台積電 5、3 奈米大爆發，未來 3 年資本支出可能加碼到 270 億至 300 億美元，2023 年每股純益更可望衝破 30 元。

台積電今年第一季受惠高效運算需求強勁、車用需求回溫，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，產能利用率維持高檔，營運淡季不淡，估營收 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%，將續創新高，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，較上季下滑，但仍處高檔。

台積電去年資本支出共 172 億美元，今年資本支出將達 250-280 億美元，遠高於外資原先預期的 220 億美元，相當於年增 45-62%。

台積電預估，在先進製程技術維持產業領先地位，加上 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁下，估今年美元營收將成長 14-16%，並預估至 2025 年，每年營收美元營收年複合成長率 (CAGR) 將達 10-15%，代表將寫下連續 16 年營收改寫新高的紀錄。