【群益投顧】電子權值股撐盤，指數創高後震盪整理；社區感染引發傳產和中小型股多殺多急跌

一、盤勢分析

美國新任財長葉倫力推大規模財政刺激措施，調高企業稅等問題將等到疫情結束後再說，激勵美股四大指數收高。台積電 ADR 持續上漲，台積電 (2330) 盤中再飆歷史新天價 650 元，不過隨著萬六叩關再度失利，台股調節賣壓不斷湧出，電子權值聯電 (2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454) 等高點附近拉回整理，IC 封測廠日月光投控 (3711) 雖有利多，但也是不敵賣單灌壓、股價開高走低。不過，電子權值股仍然是穩住陣腳，加上權王台積電勁揚逾 3%，撐住加權指數終場只收小跌。元月行情走向就是一個台股、兩個世界，新冠肺炎感染擴散到社區，就在台指結算日的今天，台股又再度上演一次傳產和中小型股多殺多的急跌行情。

二、盤勢預估

台積電在法說會後，外資不斷地調高目標價，先進製程的主要競爭對手三星的負責人李在鎔又再度入獄被關，三星暫時群龍無首，為台積電的利多再添一樁，台積供應鏈的家登 (3680)、京鼎(3413) 受惠半導體先進製程產能擴增，今年營收挑戰新高，呈現震盪上揚行情。日月光投控 (3711) 在市場訂單持續湧入下，大買逾千台封裝打線機台，預期未來接單規模再擴大，長華 *(8070)、長科 *(6548)的蝕刻製程產品接單爆滿，對客戶發出到月底暫停接單通知，將調漲產品報價，超豐 (2441) 及華泰 (2329) 等封測廠也傳出訂單滿載，股價盤中也再度創高，雖然今天部分個股的股價跟隨大盤拉回稍作整理，但是封測廠的接單滿載、產品報價上漲的利多仍在，後市股價仍有挑戰新高的機會。

由於蘋果、三星等大廠，計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示的新品，Mini LED 出現結構性缺貨，晶片報價上揚 5%-10%，晶電與隆達合組的富采投控 (3714)，早盤一度大漲逾 7%、站回 90 元，雖然因為大盤再攻萬六失利引發調節賣壓出籠，漲幅收斂至 1.19%，但 LED 族群在大盤弱勢當中，顯得特別強勢，群創(3481) 靠著 Mini LED 取得任天堂下世代 Switch 訂單，泛鴻海集團 LED 族群榮創 (3437)、光鋐(4956) 和聯電旗下的宏齊 (6168) 等，技術面皆出現拉回到月線支撐，轉強的第一根帶量長紅棒，後續可以留意追蹤。

三、強勢股

電子：

宏齊 (6168)、光鈜 (4956)、超豐 (2441)、榮創 (3437)、緯穎 (6669)。

非電子：

直得 (1597)、恆大 (1325)、康那香 (9919)、恆大 (1325)、毛寶 (1325)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據