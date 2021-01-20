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【群益投顧】電子權值股撐盤，指數創高後震盪整理；社區感染引發傳產和中小型股多殺多急跌

群益投顧 (來源：群益投顧)
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群益投顧盤勢分析台積電

一、盤勢分析

美國新任財長葉倫力推大規模財政刺激措施，調高企業稅等問題將等到疫情結束後再說，激勵美股四大指數收高。台積電 ADR 持續上漲，台積電 (2330) 盤中再飆歷史新天價 650 元，不過隨著萬六叩關再度失利，台股調節賣壓不斷湧出，電子權值聯電 (2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454) 等高點附近拉回整理，IC 封測廠日月光投控 (3711) 雖有利多，但也是不敵賣單灌壓、股價開高走低。不過，電子權值股仍然是穩住陣腳，加上權王台積電勁揚逾 3%，撐住加權指數終場只收小跌。元月行情走向就是一個台股、兩個世界，新冠肺炎感染擴散到社區，就在台指結算日的今天，台股又再度上演一次傳產和中小型股多殺多的急跌行情。

二、盤勢預估

台積電在法說會後，外資不斷地調高目標價，先進製程的主要競爭對手三星的負責人李在鎔又再度入獄被關，三星暫時群龍無首，為台積電的利多再添一樁，台積供應鏈的家登 (3680)、京鼎(3413) 受惠半導體先進製程產能擴增，今年營收挑戰新高，呈現震盪上揚行情。日月光投控 (3711) 在市場訂單持續湧入下，大買逾千台封裝打線機台，預期未來接單規模再擴大，長華 *(8070)、長科 *(6548)的蝕刻製程產品接單爆滿，對客戶發出到月底暫停接單通知，將調漲產品報價，超豐 (2441) 及華泰 (2329) 等封測廠也傳出訂單滿載，股價盤中也再度創高，雖然今天部分個股的股價跟隨大盤拉回稍作整理，但是封測廠的接單滿載、產品報價上漲的利多仍在，後市股價仍有挑戰新高的機會。

由於蘋果、三星等大廠，計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示的新品，Mini LED 出現結構性缺貨，晶片報價上揚 5%-10%，晶電與隆達合組的富采投控 (3714)，早盤一度大漲逾 7%、站回 90 元，雖然因為大盤再攻萬六失利引發調節賣壓出籠，漲幅收斂至 1.19%，但 LED 族群在大盤弱勢當中，顯得特別強勢，群創(3481) 靠著 Mini LED 取得任天堂下世代 Switch 訂單，泛鴻海集團 LED 族群榮創 (3437)、光鋐(4956) 和聯電旗下的宏齊 (6168) 等，技術面皆出現拉回到月線支撐，轉強的第一根帶量長紅棒，後續可以留意追蹤。

三、強勢股

電子：
宏齊 (6168)、光鈜 (4956)、超豐 (2441)、榮創 (3437)、緯穎 (6669)。

非電子：
直得 (1597)、恆大 (1325)、康那香 (9919)、恆大 (1325)、毛寶 (1325)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據

相關個股

恆大1325直得1597聯電2303鴻海2317華泰2329台積電2330超豐2441聯發科2454京鼎3413榮創3437群創3481家登3680日月光投控3711光鋐4956宏齊6168緯穎6669長華8070康那香9919

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