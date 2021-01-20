仁寶拓展非PC業務 搶進育兒商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年持續擴大非個人電腦事業比重，今 (20) 日宣布攜手台灣微軟 (MSFT-US)、通路商杏豐，推出 pixsee AI 智慧寶寶攝影機，首度跨入科技育兒市場。

設計長陳禧冠表示，pixsee 在台灣生產，因手工打造，每日最多生產 100 個，估首年生產量約達 3.5 萬個，市場將以台灣為主，未來在推廣至中國、英語系國家，也將視需求再進行擴產。

陳禧冠表示，旗下 pixsee AI 智慧寶寶攝影機歷時實驗室、工程師 2 年半研發，透過全球包含台灣、中國、美國、德國、巴西等地設計研發團隊，蒐集全球 200 萬筆新生兒大數據進行 AI 分析，整合三大 AI 特色功能，包含 AI 哭聲感知、智慧拍照、智慧音樂播放功能等。

全球近年面臨少子化問題，陳禧冠指出，這也是仁寶跨足科技育兒消費市場的契機，觀察全球各國出生率持續下滑，鄰近台灣的日本、新加坡去年出生率分別降為 1.34、1.14 人，台灣去年新生兒更降至 16.5 萬人，創歷年新低，面臨人口負成長窘境。

陳禧冠表示，希望透過仁寶科技力量，協助新手爸媽分攤育兒壓力，pixsee AI 智慧寶寶攝影機提供哭聲感知，透過 AI 分析，可即時哭聲翻譯掌握寶寶生理狀況，減緩新手爸媽焦慮，另外，提供智慧音樂播放功能、數位內容，新手爸媽也可以透過 pixsee 上的鏡頭捕捉寶寶日常生活。

仁寶近年持續拓展非個人電腦業務，包含智慧裝置、醫療領域應用等，根據仁寶規劃今年非個人電腦營收比重將上看 35%，而面對台灣少子化問題，仁寶董事長許勝雄也積極推動員工生育津貼補助，祭出每位新生兒可補助 6.6 萬元。