日月光投控捐贈近2000本書籍 助孩童培養閱讀習慣

日月光投控 (3711-TW) 為培養學童良好閱讀習慣、充實課餘學習資源，發起「樂讀種書 閱讀發光」計畫，捐贈近 2000 本書籍至偏鄉地區，期盼藉由捐贈書籍與童書導讀系列活動，啟發學童探索知識的興趣與深耕環境保育的觀念，在每位孩童心中種下希望種子。

日月光投控指出，「樂讀種書 閱讀發光」專案計畫共捐贈高雄、中壢、南投及偏鄉地區鄰里與學校近 2000 本書籍，幫助學童拓展跨領域知識學習，第一場活動在高雄廠綠科技教育館展開，第二場活動選在中壢廠區舉行，受到小朋友熱烈的回響。

第三場導讀活動則特別選在寒假前的最後一天上課日，將童書導讀的列車開進杉林區，邀請鄰里月美及上平兩所國小近 40 位學生，一同感受書中豐富的無限想像魅力。

日月光投控的志工在親切自我介紹後，也展開導讀活動，藉由故事傳達人際互動間應有的尊重與體貼，搭配模仿畫面情境，呈現與書中各角色的動作與聲音，每位小朋友皆聽得津津有味、目不轉睛，更在之後的有獎徵答活動中，展現對故事內容的充分理解。

日月光投控為宣導珍惜資源觀念，另外安排志工與小朋友互動，進行環境教育，透過趣味問答方式，讓小學生們瞭解愛護大自然及環保永續的重要性，同時對於日月光長期致力企業社會責任有初步的認識。

日月光長期推動社區關懷，接續 2019 年在高雄市杉林區學校換裝 2700 支 LED 燈管後，去年也舉辦「樂學杉林」夏令營等，提升學童教育資源系列活動，此次更透過種書計畫，培養學童養成閱讀能力，為杉林區學童盡一份心，引導孩子閱讀發光。