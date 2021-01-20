〈美股盤前要聞〉拜登就職典禮在即 美股期貨上升

拜登即將舉行美國總統就職典禮，週三 (20 日) 美股期貨上升，道瓊期貨漲 0.21%，標普 500 期貨漲 0.37%，那斯達克 100 期貨漲 0.77%。

1. 拜登即將就任美國總統

總統當選人拜登 (Joe Biden) 將於週三 (20 日) 宣誓就職，他提出了一項 1.9 兆美元的新一輪紓困計劃，其中包括 4,150 億美元以加強對疫情的相關應對措施以及新冠肺炎疫苗的推出，另約有 1 兆美元用於直接的家庭救濟，另 4400 億美元用於幫助受疫情影響最嚴重的小企業和社區。

美國準財長葉倫呼籲參議員「大膽行動」拯救經濟，她對參議院金融委員會說，財政部依然對財政保持警覺，「但現在。短期而言，我認為我們可以承受讓經濟重返正常的成本，以幫助我們度過疫情，並減輕家庭和中小企業的負荷。」

拜登 1.9 兆美元方案尚待國會通過，最終規模很可能縮減，葉倫上任後的核心事項很可能是推動另一輪抗疫刺激計畫，她說「隨著時間過去」研究下一個法案，以便在疫苗接種計畫幫助生活恢復正常之前，度過黑暗時期。

2. Netflix Q4 訂閱成長強勁、自由現金流趨正

Netflix (NFLX-US) 週二 (19 日) 盤後公布第四季財報，訂閱用戶增幅優於預期，宣布已「非常接近」自由現金流正值，並考慮執行庫藏股，預計今年現金流達到平衡，盤前股價上漲 13.35%。

Netflix 第四季 EPS 為 1.19 美元，低於預期的 1.39 美元，營收為 66.4 億美元，低於預期的 66.26 億美元。國際付費訂閱淨新增人數達到 850 萬人，大幅高於預期的 647 萬人。

Netflix 第四季付費訂閱人數首次突破 2 億人。該串流服務於 2017 年突破付費訂閱 1 億人。

Netflix 自由現金流很快將轉正值的預期提振了多頭。Netflix 表示，不再需要為日常營運籌措外部資金，甚至也開始探索將現金退還給股東的作法。

3. 葉倫：美國能負擔更高企業稅 但克服疫情後再說

美國財政部長提名人選葉倫 (Janet Yellen) 周二 (19 日) 出席參議院任命聽證會表示，若美國與全球其他經濟體協調合作，美國有望實施更高的企業稅且不損害企業競爭力，但增稅計畫只會在克服疫情後才會執行。

葉倫表示：「我們期待透過經濟合作暨發展組織 (OECD) 與其他國家合作，對跨國企業稅制進行協商，以試圖阻止各國紛紛祭出低稅率來吸引跨國企業的亂象。」

葉倫進一步說道：「在這個脈絡下，即使對美國企業提高企業稅，我們也能確保企業競爭力。」這番話暗示未來拜登對提高企業稅的態度。

不過葉倫也表示，所有對企業加稅的計畫僅在美國疫情克服與經濟夠強勁之後才會著手進行；此外，拜登雖亟欲扭轉法律上對跨國企業的獎勵措施，但他不支持完全廢除 2017 年稅法政策。

4. 通用汽車 Cruise 獲微軟投資

通用汽車 (GM-US) 的自駕車新創事業 Cruise 表示，已和微軟 (MSFT-US) 合作推動自駕車商用化，將在自駕車中使用微軟 Azure 雲端運算平台。該公司早盤股價上漲 0.84%。

根據聲明，微軟將攜手通用汽車、本田汽車和機構投資人，一同投資 Cruise 20 億美元，使這家通用旗下自駕車新創事業的估值攀升到 300 億美元，和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕車事業 Waymo 估值幾乎並駕齊驅。

通用一直是 Cruise 的大股東，攜手微軟有助 Cruise 對抗擁有 Alphabet 雄厚軟體資源的 Waymo，微軟則可藉此獲得新的雲端平台客戶，並有望搭上自駕車風行大眾市場的浪潮。

5. 美新冠肺炎死亡病例數突破 40 萬人大關

據統計，美國新冠肺炎死亡病例數在週二 (19 日) 突破 40 萬人大關，作為全球疫情最為嚴重的國家，美國仍難以達到可以阻止疫情蔓延的疫苗接種需求。

自去年聖誕節後，美國因染疫的死亡人數激增。據路透社分析，在過去三週內，美國新冠肺炎死亡病例總數為 63,793 人，較聖誕節前三週死亡人數 52,715 人，增加了 21%。

在 1 月 6 日，美國單日死亡病例數首度超過 4,000 人，包括加州、賓州、德州和華盛頓在內的 18 個州，皆在 1 月公布了歷史新高單日死亡病例數。

如今，在美國所有地區，新冠肺炎確診病例數仍在持續增加，截至週二，已有超過 2400 萬人確診。