〈美股早盤〉 拜登就職典禮登場 美股高開、Netflix飆逾14%領那指衝新高

全球正在迎接眾所矚目的拜登就職典禮，美股周三 (20 日) 高開，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，標普 500 指數漲 0.7%，費半和那斯達克均漲 1.3％。在宣布去年全球訂閱戶數突破 2 億，且不再需要集資數十億美元來製作影視內容後，Netflix 周三早盤飆逾 14％，帶領那斯達克指數再飆新高。

拜登將於台北時間週四 (21 日) 凌晨於國會大廈宣誓就職第 46 任美國總統。此前外媒報導稱，拜登預計於上任首日簽署超過 10 項行政命令，推翻川普任內一連串政策，包含重返巴黎氣候協定、WHO、撤銷部分穆斯林國家旅遊禁令等，並強制全美聯邦機構戴口罩。

拜登團隊表示，接下來幾週內還將推動更多監管政策與行政命令。

拜登已在上週提出規模 1.9 兆美元的刺激法案，內容包含加碼每人 1400 美元的現金支票、400 美元失業補助金，以及用於管控新冠疫情、各州與地方政府的援助資金。

與此同時，投資人正在消化 Netflix(NFLX-US)、聯合健康 (UNH—US)、寶潔 (PG-US)、摩根士丹利 (MS-US) 等大型企業財報消息。

Refinitiv 數據顯示，2020 年標普 500 指數的企業獲利預計將下降 15％，並在今年增長 24％。隨著股市估值接近 20 年來最高水平，投資人希望公司業績和獲利前景能夠幫助他們確定估值合理的程度。

截至台北時間周三 (20 日)22 時許：

道瓊指數上漲 136.42 點或 0.44%，暫報 31066.94 點

那斯達克上漲 166.59 點或 1.26%，暫報 13363.77 點

標普 500 指數上漲 27.58 點或 0.73%，暫報 3826.49 點

費半上漲 41.32 點或 1.34%，暫報 3134.63 點

台積電 ADR 上漲 3.58% 至每股 136.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.099%

紐約輕原油上漲 1.25% 至每桶 53.64 美元

布蘭特原油上漲 1.09% 至每桶 56.51 美元

黃金上漲 0.93% 至每盎司 1857.30 美元

美元指數上漲 0.03% 至 90.50 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤上漲 3.52％，至 77.63 美元。

2020 年 Q4 財報關鍵數據：

營收：136.4 億美元，年增 25.6%，優於 Refinitiv 調查預期的 115.4 億美元

淨利：33.9 億美元，年增 51%

EPS：1.81 美元，年增 39%，優於 Refinitiv 調查預期的 1.27 美元

投資銀行業務營收：23 億美元，年增 46%

股票交易營收：24.9 億美元，年增 30%

固定收益交易營收：16.6 億美元，年增 30.7%

2020 年財報：

營收：482 億美元，年增 16%

淨利：110 億美元，年增 22%

EPS：6.46 美元，年增 24.5%

ASML(ASML-US) 早盤上漲 1.46％，至 557.54 美元。

2020 年基於 non GAAP 財報關鍵數據:

Q4 淨銷售額為 43 億歐元，毛利率為 52.0%

Q4 稅後純益為 14 億歐元

Q4 淨預訂額為 42 億歐元

2020 年淨銷售額為 140 億歐元，毛利率為 48.6%

2020 年稅後純益為 36 億歐元

ASML 預計 2021 年 Q1 淨銷售額在 39 億歐元至 41 億歐元間，毛利率在 50% 至 51% 間，並計畫宣布 2020 年的總股息為每股普通股 2.75 歐元 (增長 15%)。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 14.40％，至 574.00 美元。

Q4 財報關鍵數據 Vs. 分析師預期

EPS：1.19 美元 vs.1.39 美元 (Refinitiv 預期)

營收：66.4 億美元 vs.66.26 億美元 (Refinitiv 預期)

國際付費訂閱淨新增人數：850 萬人 vs.647 萬人 (StreetAccount 預期)

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

德意志銀行策略師 Jim Reid 表示，在疫情蔓延伴隨經濟危機的情況下，拜登的任期將非常忙碌，預計新政府將快馬加鞭出台全面性政策。

針對美股近期走勢，Dakota Wealth 高級投資組合經理 Robert Pavlik 認為主要由拜登就職典禮所帶動，再來才是財報收益。他稱道：「截至目前，銀行獲利均優於預期，市場也對此作出積極反應。」

Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，整體來說，在參議院表達對拜登刺激方案的支持態度前，石油將維持積極前景。