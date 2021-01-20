本土疫情蔓延 許勝雄仍樂觀看待今年經濟成長

國際新冠疫情嚴峻、國內本土群聚感染也持續延燒，三三會理事長許勝雄今 (20) 日表示，台灣是出口導向的國家，許多產業、產值在不同國家，若當地沒有發生產業斷鏈或供應體系扭曲，經濟受影響程度應該還好，從各大智庫預估值來看，台灣今年經濟成長仍樂觀。

三三會今天舉行 1 月例會，邀請台經院院長張建一進行專題演講。許勝雄接受媒體訪問時表示，全球目前約有 9610 萬人確診，預估本月底將有 1 億人感染，各國疫情仍嚴重，英國、德國陸續祭出封鎖措施，預計要到第 2 季以後，疫苗才有可能大規模施打，屆時才能恢復正常生活或工作方式。

許勝雄進一步指出，雖然桃園出現社區及醫院群聚感染，但台灣以出口為導向，許多產業、產值在不同國家，只要當地沒有發生產業斷鏈，或是供應體系產生扭曲狀況，對台灣經濟成長的影響有限。

許勝雄指出，過去台灣民眾習慣到國外旅行消費，但因疫情影響，國內很多地區的住宿已經人滿為患、訂不到房間，因此，國內的消費應不至於那樣嚴峻。

展望今年，許勝雄表示，全球景氣動能將牽動台灣經濟表現，觀察國際貨幣基金組織 (IMF)、世銀等機構，皆預估今年全球經濟將正成長；行政院主計總處則預估，我國全年經濟成長率 3.83%，台經院、中經院也估計在 4% 左右，整體看來還算樂觀。

對於新台幣強升，央行邀來多家大型出口商喝咖啡，進行道德勸說，許勝雄指出，關於匯率的變動，台廠會依自家營運狀況想辦法來避險，若政府限制業者賣匯，難度太高了，且台灣必須與主要競爭國家相比，去年韓國、日本、中國等貨幣均升值，在同一個競爭體系下，新台幣兌美元升值是無法排除的現象。