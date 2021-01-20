桃醫群聚案增至10人 陳時中：去年防疫以來的最大挑戰

部立桃園醫院群聚感染案今 (20) 日再新增 1 例，為首起染疫醫師女友的同住祖母，目前累計 2 醫、4 護、1 看護、3 家屬確診，該醫院即起清空，逾 400 名員工及風險區病人須隔離 14 天，每日訪客僅 1 個時段可探視。指揮官陳時中表示，台灣社區暫時沒有擴大感染的跡象，但目前確實面臨去年防疫以來的最大挑戰。

國內本土新冠疫情持續擴大，桃園醫院院內及社區感染累計 10 人確診，指揮中心說明，今天新增的案 870 為 60 多歲女性，曾與首起染疫醫師的護理師女友 (案 839) 同住，因發病前均在家隔離，故無匡列接觸者。

至於昨日公布的越南籍看護 (案 869)，經調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧，1 月 7 日案 838 染疫醫師曾至病房治療；1 月 13 日雇主出院後，持續於雇主家中照顧，未外出且無其他人來訪；個案 1 月 16 日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，於昨日確診。目前雇主與同住、非同住家人皆列接觸者，其中 5 人居家隔離，將安排採檢。

針對桃醫群聚案，指揮中心宣布，即起清空該醫院，至昨天已經隔離 427 名員工，曾在風險區病人也要隔離 14 天，須採檢陰性才可轉院、移動。同時強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客可探視時段減少為 1 個，陪病者也以 1 名為原則。

陳時中表示，目前社區暫無看到擴大感染的跡象，僅發現從院內延伸出來的案例發病得快。但陳時中也坦言，去年疫情爆發後有些案子令人擔心，但都沒有構成國內龐大的威脅，但本起群聚現在看來應該是最大的挑戰。

另外，針對案 863、864 及 865 家庭群聚，指揮中心進一步公布個案其他的公共場所活動史，包括廣德海鮮餐廳、桃園南門市場、一品金湯豆漿王與麥當勞桃園三民店等，2 月 1 日前如出現疑似症狀，應確實佩戴醫用口罩，就近至指定社區採檢院所就醫。