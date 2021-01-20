偉詮電去年Q4純益年增91% 全年EPS 1.86元創高

偉詮電 (2436-TW) 今 (20) 日公告 2020 年 12 月自結，稅後純益 0.16 億元，年減 17%，每股稅後純益 0.08 元，第四季稅後純益 1.53 億元，年增 91%，每股稅後純益 0.87 元，累計去年全年稅後純益 3.27 億元，年增 0.61%，每股稅後純益 1.86 元，創下歷史新高。

偉詮電去年 12 月受新台幣急升、美元走貶影響，呈現營收成長，獲利卻衰退的情況，整個第四季來看，獲利仍隨著營收規模放大創下歷史次高，全年也在 USB PD 銷售超預期帶動下，營收、獲利皆較前年成長，同創新高。

偉詮電去年受惠 USB PD 三大應用起飛，包括手機、筆電與遊戲機，出貨量達 1.4 億顆，除了高於原預期的 1.2 億顆，也較前年 6000 萬顆逾倍數成長，加上電源管理、代理晶片業務需求暢旺，全年營收達 26.2 億元，年增 12.83%

展望今年，偉詮電積極爭取第二家中國手機廠訂單，並受惠各大手機品牌取消附贈充電頭，帶動外購快充頭需求起飛，偉詮電通吃手機端、充電端兩大市場。

同時，偉詮電受惠今年筆電銷售量持續成長，以及 USB PD 在筆電滲透率將從去年的 3-4 成，提升至達 5-6 成，也有助出貨動能，加上宅經濟熱潮不退，遊戲機今年出貨量也可望再攀升，預估今年 USB PD 出貨量將年增雙位數。