華邦電加入鴻海MIH車用平台 大搶車用商機

鴻海 (2317-TW) 積極搶攻車用市場，成立電動車開放平台 MIH，已有逾 400 家廠商加入，其中記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 也加入，攜手鴻海大搶 Apple Car 商機，展現對車用市場布局的決心。

鴻海的 MIH 電動車平台，目標就是能打造電動車界的 Android 系統，鴻海近年車用布局動作頻頻，董事長劉揚偉 2019 下半年接任董座後，就宣示集團轉型發展電動車，隨後半年內，鴻海就與裕隆 (2201-TW)、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作，今年開始，鴻海更相繼跟中國電動車新創公司拜騰、汽車指標吉利控股等廠商簽署合作協議，目前已跟 4 家擁有造車能力的集團、品牌合作。

近期，鴻海陸續公布 MIH 平台成員名單，其中記憶體大廠華邦電也名列其中，吸引市場目光，華邦電耕耘車用市場多年，2019 年上半年取得全球車用電子最高安全標準 ISO 26262 認證，跨入全球車用電子先進安全系統供應鏈，更是台灣第一家獲得 ISO 26262 道路車輛功能安全流程證書的車用記憶體製造商，旗下產品線包括 DRAM、NOR Flash、NAND Flash 均佈局車用領域，打入許多 Tier 1 車用電子供應鏈。

市場解讀，華邦電加入鴻海的 MIH 聯盟，未來將可順勢打入 Apple Car，為營運再加溫。

另外，隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 越趨普及，車廠基於安全考量，先進駕駛輔助系統 (ADAS) 各自獨立運作，其搭載率愈高，系統對 NOR Flash 容量及用量需求也就越高，帶動 NOR Flash 車用需求持續攀升。

近來影像技術大舉應用在 ADAS，其程式啟動記憶體通常大於 512Mb，而在 512Mb 以上，NAND Flash 技術的擴充性更佳、成本也較符合效益，但傳統 NAND 缺點是啟動速度慢，而華邦電去年推出新產品 OctalNAND Flash，藉由 NAND 儲存容量擴充優勢，有效控制產品成本，為車用佈局再下一城。

華邦電目前車用營收占比約 1 成，今年隨著車用需求復甦，及汽車智慧化趨勢持續帶動，車用營收占比可望成長，但華邦電也坦言，近來記憶體需求暢旺，現有產能吃緊，待明年高雄廠量產後，車用營收占比可望進一步攀升。