台郡ECB完成籌資1.2億美元 轉換價訂136元

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 發行無擔保海外可轉換債 (ECB) 籌資案，今 (20) 日完成訂價，轉換價訂 136 元，此次海外資金募集案募集 1.2 億美元，這也是台郡第四度發行 ECB 籌資案。

台郡目前在兩岸同步擴廠，其中台灣高雄和發新廠進度較快，廠房已近完成，預計 2021 年第一季遷入設備，江蘇昆山新廠預計 2021 年第二季遷入設備，均是因應客戶 2021 年下半年新品量產時程。台郡預估，台灣和發新廠 2021 年第二季開始量產，昆山廠預計 2021 年第三季跟進。

台郡日前董事會通過新增資本支出預算，由於目前台灣工業用土地難求，台郡有意再投入資金於高雄和春工業區購入另一建廠用地，為未來 10 年發展進行擴大規劃。

台郡 2020 年第三季已出貨 LCP 軟板天線模組，除美系客戶，還可望取得其他客戶訂單，未來 LCP 軟板天線模組產品市占率將持續提升。

台郡累計 2020 年前三季稅後純益為 14.68 億元，年減 2.2%，每股純益為 4.38 元。由於蘋果去年 iPhone 12 年度旗艦機延後 4 周推出，目前台郡生產線也加班趕工，以因應客戶端強大需求。

台郡 2020 年全年營收為 298.98 億元，創新高，年增 14.85%。