我對6國兩大鋼品反傾銷稅8月落日 業者可在2/21前申請延長

我對國外進口的碳鋼鋼板、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品兩項鋼品課徵反傾銷稅即將在今年 8 月屆期，財政部關務署表示，若有業者認為有必要繼續課徵，可在 2 月 21 日前向財政部提出申請。

為避免海外進口的指定鋼品大量傾銷，衝擊我產業發展，財政部針對特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品祭出反傾銷稅，其中對來自中國、南韓、巴西、印尼、印度、烏克蘭碳鋼鋼板祭出最高 80.5% 的反傾銷稅；至於特定度新及合金扁軋鋼品則鎖定中國、南韓，祭出最高 77.3% 稅率。

關務署表示，前述二案課徵期間都將在今年 8 月 21 日屆滿 5 年，財政部將在今年 1 月 20 日公告呼籲該二案國內同類貨物產業代表，如認有繼續課徵之必要者，需在 2 月 21 日前，向財政部提出繼續課徵申請。

關務署指出，根據平衡稅與反傾銷稅課徵實施辦法第 44 條第 3 項規定，本二案利害關係人如認有繼續課徵必要，須在公告翌日起一個月內，檢附申請人具產業代表性、涉案貨物傾銷情形仍然存在、國內產業損害情形仍然存在，且為涉案貨物的傾銷所造成。

另外，雖無傾銷致國內產業損害情事，但如停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害將繼續或再發生等具體事證資料，向財政部提出申請。倘案須展開落日調查，財政部將另行公告並提供利害關係人表達意見機會。