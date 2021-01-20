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外資強力回補貨櫃雙雄6.6萬張 提款前十大個股八家為金控股

鉅亨網記者魏志豪 台北
外資強力回補貨櫃雙雄6.6萬張 提款前十大有八家為金控股。(鉅亨網資料照)
外資強力回補貨櫃雙雄6.6萬張 提款前十大有八家為金控股。(鉅亨網資料照)
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台股外資貨櫃雙雄半導體封測金控股提款

台股今 (20) 日遇台指期結算，開高走低下跌 71 點，收在 15806 點，同時爆巨量 4148 億元，外資今日狂砍 215 億元，賣超前十大有八家為金控股，合計提款超過 16.5 萬張，買超則青睞貨櫃雙雄，強力回補共 6.6 萬張。

三大法人今日合計賣超 268.19 億元，外資賣超 215.49 億元，投信買超 5.12 億元，自營商賣超 57.86 億元；期貨方面，外資今日回補多單，空單未平倉口數降至 1.67 萬口。

觀察外資動向，特別偏愛先前強漲後回檔，並跌破短期均線個股，包括長榮、陽明、旺宏、合勤控、佳世達、友達、大成鋼等，更加碼貨櫃雙雄共 6.6 萬張，為買超對象的前兩名，其餘世界、漢磊也獲青睞。

外資賣超則鎖定金融族群，前十大賣超對象就有八家為金控股，包括新光金、兆豐金、中信金、國泰金、玉山金、第一金、開發金與永豐金，提款張數合計高達 16.5 萬張，也減碼彩晶與矽統，分別達 3.5 萬、2.2 萬張。

投信、自營商則雙雙看好封測族群，投信買超矽格、日月光投控、欣銓、京元電，張數皆達 600 張，自營商也看好京元電、超豐，張數也有 400 張以上，賣達則鎖定面板雙虎友達、群創，一共賣超逾 4.4 萬張。

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長榮2603陽明2609旺宏2337合勤控3704佳世達2352友達2409新光金2888兆豐金2886中信金2891大成鋼2027國泰金2882開發金2883玉山金2884永豐金2890第一金2892日月光投控3711

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