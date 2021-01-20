研究顯示 輝瑞BioNTech疫苗能有效防禦英國變種病毒

輝瑞和 BioNTech 的最新研究顯示，其共同開發疫苗可能對在英國發現的變種新冠病毒產生有效的防禦作用。不過，研究者仍警告應持續監測全球變種病毒的傳播狀況，並稱相較於英國變種病毒，南非的變種病毒恐更難以預防。

實驗室研究結果顯示，所有接種輝瑞 BioNTech 疫苗的受試者，血液中所產生的抗體均足以抵抗新發現的變種病毒。目前上述研究尚未獲得同業審核，僅刊登在醫學與生物學研究代印論文網站 bioRxiv。

儘管如此，BioNTech 團隊仍表示會隨時準備對疫苗進行調整，因有證據顯示，在南非爆發的新變種病毒可能更難以預防。

有科學家發現，自少數確診病例抽取的血液樣本中發現，有半數樣本沒有能夠預防南非變種病毒的抗體，並警告，雖然沒有證據顯示會引發嚴重病症，南非變種病毒傳播速度仍較原始病毒快上 50%，仍須密切關注當前疫苗是否對變種病毒有效。

輝瑞本月初的初步實驗結果顯示，其疫苗對英國與南非的變種病毒似乎具備防禦作用。BioNTech 共同創辦人兼執行長 Ugur Sahin 先前也表示，除了英國變種病毒「B.1.1.7」外，他相信與輝瑞合作研發的疫苗也足以預防南非變種病毒。

隨著病毒傳播速度加快，近週來，全球對於疫苗大規模接種的樂觀情緒已稍微減弱。約翰霍普金斯大學數據顯示，截至目前，全球新冠肺炎確診數已超過 9620 萬人，並導致 205 萬人死亡。