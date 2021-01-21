川普任期最後演說：「我們很快會再見」

美國總統川普週三 (20 日) 離開白宮，在拜登就職典禮前發表任期最後的演說，他表示：「我們將以某種形式回來。」

川普透過最後任期的演說表彰其成就，包括 2017 年公司減稅、任命三名保守的最高法院法官，以及新冠疫情前的史上超低失業率。

川普稱：「這個國家的未來從未比現在更好，期望新政府順利成功，他們將會獲得巨大的成功，他們擁有做一些非常了不起的事情的基礎。」

川普暗示其政治生涯可能還未結束 (圖片：AFP)

此外，川普還暗示其政治生涯可能還未結束。他表示：「我們將以某種形式回來… 生活愉快，我們很快會再見。」演說後，川普最後一次登上空軍一號，他沒有參加拜登的就職典禮，預計前往佛羅里達。

週三白宮官方網站條列式表彰川普政府多項傑出成就。

1. 2021 年 1 月 1 日頒布行政命令，要求醫院提前向患者提供醫療價格，以便他們可以貨比三家。

2. 逆轉伊斯蘭極端恐怖組織 ISIS 崛起。

3. 「最惠國」行政命令，為美國節省了約 7 年 850 億美元的儲蓄和 300 億美元的自付費用”。

4. 將美國駐以色列大使館遷至「聖城」耶路撒冷。

5. 建造一面長達 450-500 英里的邊境新牆。

6. 將達成美國一定程度的能源獨立

7. 沒有新的戰爭。

8. 大幅減少監管，為企業家和企業的成功、擴張和雇傭更多人員打開大門。

9. 擴大了共和黨在非裔美國人和其他傳統上傾向于民主黨的選民中的影響力。

10. 減稅倡議使每個稅級都受益。

11. 兒童抵免額增加了一倍。

12. 「曲速行動」(Operation Warp Speed) 加快開發新冠疫苗。

13. 取消歐巴馬醫改稅收懲罰。

14. 一系列對美國有利的貿易協議和修改，包括 USMCA 取代北美自由貿易協定。

15. 每立下一項新法規定就取消 8 項舊規。

16. 這將為美國家庭每年增加 3100 美元的收入。

17. 啟動了太空部隊。

18. 絕症患者可嘗試使用未經驗證研究藥物拯救自己的生命

19. 優先考慮並為美國歷史悠久的黑人大學提供了創紀錄的永久性資助。

20. 促成了以色列、五個穆斯林國，及阿拉伯國家間的和平協定或正常化協定。

21. 反對學校教授批判種族理論

22. 退出伊朗核協議。

23. 退出巴黎氣候協定。

24. 「購買美國貨、雇用美國人」的美國優先政策

25. 北約盟國 2024 年前挹注 4000 億美元防衛開支，履行最低義務的盟國數目也增加了一倍以上。

儘管上述部分事項或有所爭議，但美國總統川普主張貿易保護主義，牽動全球經貿市場是不爭的事實。

川普還是美國史上唯一首位遭二度彈劾的總統，2019 年 12 月 18 日遭眾院彈劾，被指控濫用職權和妨礙國會，2021 年 1 月 13 日眾院指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接。

川普任期最後一年，美國已有超過 40 萬人因新冠疫情喪生，儘管他曾向助手透露他有意在 2024 年再次參選總統，但目前川普面臨參議院的審判，若通過彈劾，川普 2024 想捲土重來恐怕希望渺茫。