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〈美股盤後〉拜登宣誓就任美國第46任總統 三大指數締新高

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登宣誓就任美國第46任總統 三大指數締新高(圖片：AFP)
拜登宣誓就任美國第46任總統 三大指數締新高(圖片：AFP)
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週三 (20 日) 拜登宣誓就任美國第 46 任總統，市場對新刺激計畫寄予厚望，Netflix 財報報喜，主導科技股強漲，美股道瓊、標普和那指創歷史新高。

拜登就職日當天，道瓊和標普日升幅創前美總統雷根 1985 年第二任期宣誓就職以來最佳，那指強漲近 2%，更創有史以來美國總統就職典禮日最佳表現。

拜登週三就職演說中宣布治國藍圖，主題緊扣團結。他承諾將成為所有美國人的總統，並保證為那些不支持他的人而戰，若要克服美國目前面臨的多重挑戰，需要不僅是語言，還需要民主中最容易被遺忘的東西「團結。」

(圖片：AFP)
拜登就職演說中宣布治國藍圖，主題緊扣團結。(圖片：AFP)

拜登就職首日將簽署至少 15 項行政命令，包含推翻川普的一系列政策。相關重點有重返巴黎協議、停止邊境圍牆建設、撤銷備受爭議的 Keystone XL 管道建設許可、結束針對穆斯林和某些非洲國家的旅行禁令、延長償還學生貸款、取消房屋抵押品贖回權等。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9659 萬例，死亡數突破 207 萬例，美國累計確診超過 2,435 萬例，累計死亡數超過 40.4 萬。

週三 (20 日)  美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 257.86 點，或 0.83%，收 31,188.38 點。
  • 標普 500 指數上漲 52.94 點，或 1.39%，收 3,851.85 點。
  • 那斯達克指數上漲 260.07 點，或 1.97%，收 13,457.25 點。
  • 費城半導體指數下跌 8.28 點，或 0.27%，收 3,085.04 點。

焦點個股

科技五大天齊漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.29%；臉書 (FB-US) 上漲 2.44%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 5.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.65%。

道瓊成分股多收高。salesforce (CRM-US) 上漲 3.08%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.17%；Nike (NKE-US) 上漲 2.53%；Visa (V-US) 上漲 2.16%。

費半成分股表現不佳。美光 (MU-US) 下跌 2.34%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.26%；AMD (AMD-US) 下跌 0.78%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.17%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.51%； NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.61%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.50%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.30%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.52%。

個股消息

Netflix 最新財報報喜，其訂閱戶破 2 億大關並考慮回購股票，Netflix  (NFLX-US) 週三收紅 16.85% 至每股 586.34 美元

外傳內地搜尋巨頭百度計劃春節後在香港提交上市申請，百度 (BIDU-US) 上漲 4.18% 至美股 260.90 美元

兩個月未有公開露面的阿里巴巴創辦人馬雲首度現身，透過視訊出席公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 5.50% 至每股 265.49 美元

華爾街分析

GLOBALT Investments 投資經理 Keith Buchanan 稱，如果刺激措施與接種疫苗同時發生，市場樂觀情緒只會更強，目前很篤定的是拜登政府將出台新一輪刺激計畫，向消費者和個人提供更多紓困金，並向小企業提供更多幫助。

投行 Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield  表示，科技股今日表現優於大盤，這在過去兩三個月實屬罕見，因為類股輪動迴圈已經開始，這一舉動很大程度上可以追溯到 Netflix

Ross Mayfield 認為，今天只是在提醒大家，尖牙股 (FAANG) 和其他一些標普企業表現仍令人難以置信，在可預見的未來將提供令人難以置信的財報業績。

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