美股刷盤中新高 拜登就任美國第46任總統 

週三 (20 日) 拜登宣誓成為美國第 46 任總統，拜登於演說中矢言要將低迷的經濟從新冠疫情中拯救出來，以結束川普政府動盪的四年，標普、那指雙雙創下盤中歷史新高。

台北時間週四凌晨 1 時許，道瓊漲 0.7%，暫報 31,147 點，標普上漲 1.2% 近 3,844 的盤中紀錄新高，那指也創出盤中新高，漲約 228 點，暫報 13,424 點。

拜登在就職演說中強調團結的必要性，同時還承諾爭取種族正義，拒絕極端分子和白人至上主義。

拜登於就職演說中強調團結的必要性 (圖片：AFP)

拜登於首場演說宣布的治國藍圖，他提到：「我將成為所有美國人的總統，而且我保證，我將為那些不支持我的人而戰，必須結束這場不分紅色 (共和黨) 與藍色 (民主黨)、農村和城市的非內戰… 在我們未來的工作中，我們將彼此需要。」

華爾街對疫苗的樂觀態度，以及押注國會將推出更大型紓困計劃，已推助美股主指過去幾個月中屢刷歷史新高。

上周拜登公佈 1.9 兆美元的新冠紓困計畫，其中包括向美國人提供的紓困現金，以及為測試和疫苗分發留出的資金，以幫助應對疫情帶來的經濟衝擊。

週二財政部長提名人葉倫 (Janet Yellen) 出席聽證會表示，呼籲參議員「大膽行動」拯救經濟，協助美國度過疫情，並減輕家庭和中小企業的負荷。

Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillio 稱，這給經濟復甦帶來希望，市場冀望更快的經濟復甦。