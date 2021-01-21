LG傳已停止蘋果iPhone的LCD產線
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外媒報導，南韓顯示器面板製造商 LG Display 已經停止為蘋果 iPhone 的液晶顯示面板 (LCD) 產線，未來 iPhone SE 將僅採用夏普 (Sharp) 和 JDI 生產的 LCD 面板。
據報導，LG Display 在 2020 年第三季關閉 iPhone LCD 產線，因為該公司在這方面的獲利一直很低，但仍持續為 iPhone 提供少部分的 OLED 面板。
2020 年蘋果秋季發布的新 iPhone 機型全部使用 OLED 面板，讓 iPhone SE 成為最後一款採用 LCD 面板的蘋果手機。
據悉，LG 將重新利用其 LCD 工廠，轉向生產汽車常用的 LTPS TFT-LCD (低溫多晶矽液晶顯示器)。未來 iPhone SE 將僅採用夏普 (Sharp) 和 JDI 生產的 LCD 面板。
目前 iPhone 12 OLED 面板多靠三星供貨，其次為 LG Display。京東方去年屢次無法通過蘋果認證，終於在去年 12 月底通過，並在 2021 年加入供應 iPhone 12 OLED 面板的行列。
近期韓媒報導，LG 位於韓國坡州市的 E6 生產線每月 LTPO 產能則只有 5,000 張， LTPO 的氧化層需要較長時間生產，製作難度和成本提高，LG 今年無法提供蘋果 iPhone 的 LTPO OLED 面板，但目前該消息仍未證實。