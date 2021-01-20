鴻海FIT旗下Linksys推Wi-Fi 6新品 搶居家連網商機

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰精密 (FIT) 旗下家庭互連品牌 Linksys 推出多款 Wi-Fi 6 路由器新品，搶攻在家工作、學習，以及影音串流帶動頻寬需求商機。

Linksys 此次推出 3 款 Wi-Fi 6 路由器，包含 1 款定位為 Wi-Fi 6 Mesh 旗艦機種的 Velop 系列新品外，還有 2 款採用 EasyMesh 技術的機種。

其中在 Velop Wi-Fi 6 Mesh 產品，採用美國高通的 Qualcomm Networking Pro 平台 800，搭載自有的 Intelligent Mesh 技術，能提供極速千兆 WiFi 傳輸速度。

而 EasyMesh 技術，Linksys 表示，能讓用戶在家居網絡環境中可ㄐㄓ添加更多節點來擴展 Wi-Fi 覆蓋範圍，Wi-Fi 6 更大的容量也可滿足最新一代行動裝置對頻寬的需求。

Linksys 強調，遠距工作、在家學習或影片串流、遊戲對流量需求大增，家居網路頻寬不足將限制使用，但 Wi-Fi 6 新品能以 AX 無線傳輸連接覆蓋家用空間，滿足在家工作與學習的需求。