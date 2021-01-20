樺漢併子公司辦現增 國內外可轉債轉換價同步調整

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (20) 日公告，因辦理現增發行新股，可轉債 (CB) 轉換價格調整，CB2 轉換價 338.6 元、CB3 轉換價 229.2 元、海外可轉債 (ECB) 也調整至 387.65 元，明 (21) 日起開始適用。

樺漢透過現增發行新股 354 萬股為對價受讓，與子公司 AIS(開曼) 進行股份交換，取得 402.82 萬股或 37.64% 股權，交易完成後，樺漢將持有 AIS(開曼) 全數股權，也將可認列 100% 獲利。

而因應現增導致股本變化，樺漢今日也公告，調整國內外的可轉債轉換價，國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格，由 349.2 元調整為 338.6 元；國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格，由 236.4 元調整為 229.2 元。

至於海外第一次無擔保轉換公司債轉換價格，則由 399.65 元調整為 387.65 元。

樺漢表示，藉由整合 AIS(開曼) 已建立的標準產品線、機器視覺及人機介面相關產品軟硬體業務、開發資源及經銷商通路關係，加速推動開發高附加價值及高毛利產品，實現全產品線策略，對內有著提升毛利率及營益率，對外則能提高在全球工業電腦的市占率。