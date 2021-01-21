〈紐約匯市〉拜登就任市場期待紓困 美元腳軟 加幣、英鎊登3年高點

拜登周三 (20 日) 正式宣布就任第 46 屆美國總統，投資人樂觀認為新政府將推出大規模財政刺激以拉抬經濟，美國財長提名人葉倫也敦促議員在財政刺激方面「大膽行動」，市場風險胃納大開，美元兌主要貨幣走低，加幣、英鎊登 3 年高點，南非蘭德等高收益新興市場資產受青睞。

拜登宣誓就職，矢言終結「非內戰」(uncivil war)，讓這個高度分立的國家從艱難的疫情和經濟打擊中恢復元氣。

葉倫在任命聽證會中端促議員對抗疫紓困「大膽行動」，她主張，財政刺激帶來的經濟利益遠超過債務負擔加重的風險，這番話也促使美元兌主要貨幣走低。

拜登政府上台後將推動國會批准 1.9 兆美元財政刺激。Tempus 外匯策略師培瑞茲說：「一旦某些事情不再不確定、而且確實發生了，整體樂觀情緒就會增強，並由全球復甦題材占上風。」

培瑞茲說：「所有曾經影響匯市的重要議題，無論是選舉本身還是之後的問題，現在都過去了。拜登已經就任美國總統，關於刺激計畫的希望如同某些市場一樣，處於歷史高點。」

美元兌日圓貶 0.4% 至 103.54 日圓，盤中一度跌至三周低點。

美元疲軟之際，加拿大央行周三宣布利率不變，美元兌加幣觸及三年低點，紐約尾盤貶值 0.7% 至 1.2642 加幣。

商品貨幣中除了加幣，美元對澳幣、紐元、挪威克朗也走低。澳幣升值 0.6% 至 0.7745 美元，紐元攀升 0.6% 至 0.7167 美元。

高收益新興市場資產受青睞，南非蘭德兌美元攀高 0.6% 至 14.8750 蘭德。

追蹤美元對一籃子貨幣走勢的美元指數 (DXY) 周三 (20 日) 小漲 0.1% 至 90.483，今年來漲幅溫和約 0.5%。

DXY 權重最高的歐元走低，反映歐洲疫情肆虐、且新變種病毒可能導致更多封鎖，歐元兌美元貶值 0.2% 至 1.2106 美元。

歐洲許多人也擔心疫苗施打進度慢於英、美緩慢，可能影響歐元區的經濟復甦。

英鎊兌美元保持升值，尾盤小升 0.1% 至 1.3643 美元，但回吐稍早大部分漲幅，盤中一度升至 1.3720 美元的三年高點。

英國國家統計局公布，12 月消費者物價年比上漲 0.6%，增幅大於 11 月的 0.3%，反映防疫封鎖暫時放寬和油價上漲的助益。

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