谷歌廣告遭反壟斷調查 歐盟向廣告商發問卷調查

美媒報導，歐洲委員會文件顯示，歐盟反壟斷監管機構已向廣告商尋求有關 Google 廣告技術實踐的資訊。

Alphabet (GOOGL-US) 所屬的 Google 是全球最大的網路搜尋引擎，過去 3 年因在網站購物上封鎖對手，Android 智慧手機和網路廣告等行為累計遭罰 82.5 億歐元（100 億美元）。

現在 Google 又面臨歐盟針對其廣告做法的 2 項調查，主要針對技術和數據。

Google 和臉書 (FB-US) 兩家合併掌握全球網路廣告和販售超過一半的市占率。目前 Google 和臉書兩家公司都是美國司法單位針對的目標，因這兩家公司在 2018 年協議，臉書廣告商客戶可選擇在 Google 發布夥伴的網絡中放置廣告。

Google 表示正與歐洲委員會合作。歐洲委員會本月向廣告商發送長達 13 頁的問卷調查，詢問有關套用默認設定「包含 Google 多媒體廣告聯播網 (GDN)」的影響，這是 2018 年為了在 Google Ads 上的搜尋活動而推出的設定。

Google 發言人表示，「我們在產業中與許多其他對手競爭，且讓大眾可精確控制其資訊在個人化廣告上的使用方式，並限制個資的共享以保障大眾隱私。」

該委員會表示，問卷調查只是針對 Google 數據使用方式調查行動中的一部分。

歐洲委員會週三表示，「這項調查涵蓋了 Google 所有服務，包括數位廣告和廣告技術鏈。」廣告商回應問卷時間至週五止。

歐盟也想知道，廣告商使用 Google 當中介機構是否能得到回扣，從而使廣告商或媒體代理商從許多來源購買廣告版位。

該問卷也問及訪問 YouTube 的能力是否與中介的選擇有關。

Google 於 2018 年整合其網路廣告投放部門 DoubleClick，並計畫 2022 年底淘汰 Chrome 瀏覽器的第三方 Cookie。該問卷也問廣告商是否受該整合行動衝擊，以及淘汰 Chrome 瀏覽器的第三方 Cookie 計畫是否對廣告商造成直接影響。