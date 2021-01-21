川普下台後 中國三大電信針對「被下市」 要求紐交所復議

中國三大電信巨頭周四 (21 日) 表示，對於紐約證券交易所一周多前所做出，要求 3 家公司下市的決定，它們已要求進行復議。

紐交所依據前總統川普的行政命令，做出此一決策。但過程中卻在連續幾天內，出現決策的兩次大逆轉，包括一度撤消下市決定，又重新恢復執行。這使 3 家公司的股價劇烈波動，投資者幾乎沒有足夠的時間做出反應。這一情況還使得一些全球股票指數，將這些公司剔除在外。

根據中國移動 (0941-HK)、中國聯通 (香港)(0762-HK) 和中國電信 (0728-HK) 各自在港交所發布的公告，它們已經向紐交所提出書面的復議要求，還已要求在復議有結果之前暫緩下市動作。

公告稱，復議將被安排在提出要求之日起，至少 25 個工作日後舉行。它們還說，復議要求不保證一定成功。這 3 家電信公司，也都在香港上市。

紐交所之前表示，採取行動是為了遵守美國前總統川普頒布的行政命令，禁止投資被美國列為由中國軍方擁有或控制的公司。但因執行面含糊不清，導致紐交所決策反覆。

川普在下台前幾日，又祭出多項命令，加強與中國的對抗。就在川普下台，拜登繼任的幾小時後，3 家公司提出了復議。

截至香港時間周四上午 11:42，中國移動上漲 0.3%，中國電信下跌 2.2%，中國聯通下跌 1%。

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