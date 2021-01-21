〈拜登就職〉拜登上任 為何市場認為美股小型股的機會來了？

對於美股後勢，市場目前明顯更偏愛小型股。

自年初以來，以小型股為主的羅素 2000 指數累計上漲超過 8%，遠超大盤股標普 500 指數 1% 的漲幅。人們對拜登政府及進一步財政紓困的期待，使得小型股更受歡迎。

拜登周三 (20 日) 宣誓就職，上任後預計會立刻推動 1.9 兆美元的刺激計畫，其中包括對消費者的直接現金發放，以及對州及地方政府的援助。

BK Asset Management 外匯策略主管 Boris Schlossberg 表示，小型股強漲的首要原因就是拜登，拜登目前形象是可以惠及普通民眾的總統。市場相信，他將盡其所能，無論是從財務角度，或是從監管角度，都將讓小型股在未來的發展中更容易獲利。

拜登還提出了耗資 200 億美元的國家疫苗計畫，預計也有助經濟復甦。

Schlossberg 指出，小型股擁有驚人的營運槓桿，那些倖存下來的公司，現在有機會真正強彈，他們的員工數量要少得多，利潤率也因此大為提高。

他認為，更好的做法是做多羅素，做空那斯達克。這一策略在過去 4 年不會奏效，但他預期 2021 年這種交易將非常成功。

不過，市場上另一些人認為，小型股要趕上大盤，還有長路要走。TradingAnalysis.com 創辦人 Todd Gordon 表示，相對於那斯達克而言，羅素 2000 指數已跌至自科技泡沫高峰以來最低，這代表這波上漲可能只是「死貓反彈 (dead-cat bounce)」，彈高之後終將下跌。

Gordon 認為，小型股還得區分價值股及成長股，羅素 2000 的上漲，主要還是由成長股推動，代表著盤勢只是由大型成長股，輪動至小型成長股，只是投資者將標的的市值要求降低了，而不是投資方向的大幅轉變。