高力今年接單樂觀 營收、獲利可望雙位數成長

高力 (8996-TW) 去年第四季營收以 6.16 億元創下 4 年來新高，年增 34.89%，主要受惠工業用板式熱交換器等產品出貨量大增，同時，今年訂單動能延續，全年營收估較去年的 20.77 億元雙位數成長，同時，有利產品結構挹注下，獲利也可望有等幅增加空間。

高力開發的浸泡式散熱產品通過認證，並用於資料中心的散熱系統，2020 年依訂單數量交貨貨 40 套，今年的訂單數量仍在洽談中，高力主管看好，在 5G 及大量資料中心的建置需求之下，有助高力在浸泡式散熱系統產品出貨的增加。

高力對於 2021 年散熱系統產品的擴大接單已做好準備，並已在桃園中壢工業區取得建廠土地，在接單可望進一步擴大下，將設立新產線提供新產能因應。

高力 2021 年首季訂單來看，板式熱交換器及美國燃料電池大廠 Bloom Energy 零組件訂單明朗下，單季營收將向上挑戰去年同期 5.48 億元以上，今年全年營收將較去年的 20.77 億元有雙位數成長。

高力主管指出，在後疫情時代，由於製造業進一步擴充產能，明顯有助工業用板式熱交換器需求成長，同時，美國燃料大廠 Bloom Energy 去年訂單增加，今年在拜登政府重視使用清潔能源的政策下，Bloom Energy 將擴大對高力下單。

高力 2020 年前三季稅後純益為 9777 萬元，每股純益為 1.02 元，第四季仍有盈餘進帳。