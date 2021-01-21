受惠晶片和汽車出貨強勁 南韓1月份前20日出口年增10.6%

根據南韓海關總署在週四 (21 日) 公布的數據顯示，受惠於疫情期間晶片和汽車出貨量強勁，南韓 1 月前 20 日的出口較去年同期成長 10.6%。

數據顯示，在今年 1 月 1 日至 20 日期間，南韓的出口總值達到 282 億美元，高於去年同期的 255 億美元，年增 10.6%。

在上述期間，日均出口額也較去年同期增長 10.6%。另一方面，進口額則較去年同期增長 1.5%，達到 286 億美元，貿易逆差為 3.68 億美元。

從各部門來看，疫情期間，作為關鍵出口項目的記憶體晶片出貨量較去年同期增長 11.6%，汽車出口年增 15.7%，無線通訊設備則大增 60.5%。不過，石油產品的對外出口較去年同期下跌了 45.6%。

半導體產品約佔南韓整體出口總額的 20%。南韓是全球最大的記憶體晶片製造商三星電子及其競爭對手 SK 海力士的所在地。

從國家來看，南韓對中國的出口年增 18.6%，對美國的出口也增長了 18.6%。中國是南韓國最大的貿易夥伴。

南韓產業通商資源部表示，出口佔南韓經濟比重約為一半，在新冠肺炎疫情的衝擊下，南韓出口在 2020 年下跌了 5.4%。該部門預估，受惠於晶片和汽車的強勁出貨表現，南韓今年的出口將年增 8.6%。

南韓產業聯盟論壇 (KIAF) 先前在報告中預估，2021 年晶片、汽車和其他 9 個南韓主要產業的海外出口將年增 11.9%，達到 4222 億美元。其中，船舶業出貨量有望成長 14%，汽車業成長 10.3%，機械成長 6.4%，電子業成長 3.9%。

在主要市場的經濟復甦和供應有限的情形下，預計 2021 年半導體業有望成長 8%，此外，在全球推行環保政策的風氣下，2021 年電池業有望大幅成長 65%。