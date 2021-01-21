日本央行預估2021年度成長3.9% 多項展望小幅上修

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (21 日) 公布最新金融政策決議內容，維持基準利率、購債計畫和企業支援政策不變。日本央行並將 2020 年度成長率下修至 - 5.6%，但 2021 年度成長率上修為 3.9%。

由於日本政府再度發布緊急狀態，對日本景氣帶來下壓，日本央行把 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 的實質 GDP 成長率從原本的 - 5.5% 小幅下修至 - 5.6%。

2021 年度成長預測則 10 月時的 3.6% 上修至 3.9%。

物價展望方面，2020 年度核心 CPI 預測從 10 月的 - 0.6% 上修至 - 0.5%，2021 年度的核心 CPI 可望出現 0.5% 的正成長。

日本央行經過 1 月 20、21 日為期兩天的金融政策會議後，維持多項政策不變，基準利率以 7:1 的票數維持於 - 0.1%、10 年期公債殖利率曲線定錨目標維持 0% 。

為達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行不會針對長期公債的買進設定金額上限，預料屆時利率也可能隨著經濟、物價情勢的變化而產生一定程度的變動。

資產收購計畫不變的決議獲得委員一致通過，針對 ETF 及 J-REIT 仍將以全年約 12 兆日圓、約 1800 億日圓相當的餘額增加步調為上限積極買進。

而在買進商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債等的方面，也分別維持在約 2 兆日圓和約 3 兆日圓的餘額。在 2021 年 9 月底前，CP、公司債等買進金額維持合計大約 15 兆日圓的餘額上限。