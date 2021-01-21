台積電、聯發科攜手登頂 台股噴漲347點收16153點創新高

拜登宣誓就任美國總統，道瓊、標普、那指周三衝上歷史新高，台股今 (21) 日也在台積電、聯發科連袂創高帶動下，直接飛越萬六大關，一度噴漲逾 400 點，最高來到 16238 點，半導體族群人氣高漲，光是台積電就貢獻大盤 193 漲點，加權指數終場上漲 347.59 點或 2.2%，收在 16153.77 點，締新猷，成交值略縮至 3552.56 億元。

台積電近來股價天天創新高，今日再度強漲 4%，寫下 673 元新天價，市值攀至 17.45 兆元，貢獻大盤漲點約 193.2 點。台積電第 1 季營運展望樂觀，營收力拚續創歷史新高，預估今年晶圓代工業將成長約 10%，台積電仍將優於業界水準，今年美元營收估成長約 15%。

聯發科新晶片天璣 1200 系列正式亮相，已獲 Redmi、realme 率先採用，今日股價開高後直攻 900 元大關，終場收 934 元，大漲逾 7%，同樣寫下歷史新高，市值來到 1.48 兆元；聯電也強勢表態，上漲逾 3%，收 54 元；鴻海、大立光、台達電、統一、中鋼、和泰車等權值股同樣受買盤青睞。

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 是台積電與三星先進製程關鍵極紫外光 (EUV) 獨家供應商，不僅去年出貨創里程碑，財報繳出佳績，今年展望持續看好，相關台協力廠營運可望沾光，家登、帆宣股價雙雙亮燈漲停，分別收 338.5 元、130.5 元。

傳動元件股也成為盤面焦點，由於全球半導體設備需求強勁，台廠已陸續調漲產品價格，調幅約 5-10%，在利多題材激勵下，直得股價亮燈漲停，站穩百元大關，寫下近 1 年半新高，大銀微系統同步攻上漲停，上銀、全球傳動漲勢均相當強勁。

貨櫃三雄擺脫頹勢全面揚升，外資昨天已分別買超長榮、陽明 4.7 萬張、1.8 萬張，今天在買盤追捧下，長榮一度大漲逾 9%，陽明觸及漲停價，雖然尾盤漲勢收斂，但仍上漲 3-5%。