〈台股盤中〉聯發科衝破900元領頭攻 再次站上萬六

美國新任總統拜登宣誓就任，激勵美股道瓊、標普和那指創歷史新高，台股今 (21) 日也受到連動大漲，盤中漲點超過 200 點，再次站上萬六，預估成交值縮至 3100 億元左右，其中，聯發科大漲衝破 900 元價位成今日多頭領頭羊，帶動權值股全面上漲，傳產中小型股也聯袂反彈，維繫多頭人氣。

台積電今維持偏強小幅震盪，漲幅不到 1%，聯發科接棒強勢表態，大漲超過 6%，瑞昱、緯穎漲 5% 上下，帶動 50 大權值股幾乎全面上漲，聯詠漲逾 3%，統一、聯電、鴻海、國巨、豐泰等均漲 2% 左右，可成、中鋼、和碩、正新、永豐金、南亞科、合庫金、華碩、台化、元大金、台達電等均穩在盤上。

從細族群來看，貨櫃海運整理後強彈，陽明大漲 8%，長榮漲 7% 左右，萬海也漲近半根停板。

散裝航運也同受拉抬，四維航反彈 5%，中航、正德均漲 4% 上下，新興漲 3.5%，慧洋 - KY、益航和裕民均漲 2% 之上。造紙族群同步轉強，華紙漲停，永豐餘漲逾 3.5%，寶隆漲近 3%，榮成和士紙均反彈逾 1%。

證券股整理後買盤再起，大慶證、宏遠證均漲逾 4%，致和證、福邦證和大展證漲超過 3%。電子載板族群表現也不俗，易華電一度漲停，景碩、同欣電漲 3% 左右。

反觀日前轉強的防疫概念股再度陷入整理，恆大跌 3.5%，南六跌 2.5%，康那香也跌逾 4%。

元大投顧指出，近來台股每每在大跌之後均可上演逢凶化吉戲碼，但需留意近期中小型股的籌碼確實有較鬆動的跡象，尤其櫃買指數近日表現開始轉弱，本土資金可能趕在農曆年前，開始逢高獲利了結。

國泰證期研究部則提醒，近期美元已反彈至月線之上，若新台幣升值趨勢被改變，元月買超台股的外資減碼壓力恐將大增，也不利後續指數往上推升。