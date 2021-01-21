〈台股盤後〉多頭猛攻台積電 大盤再創新高收16153點

台股多頭圍繞台積電 (2330-TW) ，推升集中市場加權股價指數今天盤中以 16238.46 點創新高，指數收 16153.77 點，指數終場上漲 347.59 點或 2.2%，創台股收盤新高，市場專家指出，台股大盤多頭格局將延續，沿 5 日線走揚。

台股今日主力仍在台積電上，收盤報 673 元，上漲 26 元或 4.02%，成交張數達 88783 張，成交值 588 億元，占集中市場成交值 3553 億元的 16.55%，台積電今年擴大資本支出，也推升建廠、設備概念股上漲。

今天台股另一焦點在聯發科 (2454-TW)，外資券商看好 5G 手機晶片出貨動能強勁，聯發科股價收漲 62 元或 7.11%，收盤股價報 934 元，成交量放大到 17481 張，個股成交值也達 160 億元。以聯發科加上台積電的今天成交值估計達到 748 億元，就占集中市場成交值的 21%。

台股早盤開在 15775.73 點，最高 16238.46 點，最低 15775.73 點，指數收盤報 16153.77 點，大漲達 347.59 點或 2.2%，也創台股收盤新高，市場成交值 3553 億元。

在權值股表現上，大立光 (3008-TW) 收盤報 2825 元，上漲 1.25%，鴻海 (2317-TW) 收盤股價 117 元，上漲 2.18%。

台股目前走勢以拉抬台積電為主軸，市場也對目前盤勢以「拉積盤」相稱，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股目前多頭氣勢正旺，投資人也做多台積電及相關概念股，市場資金相當集中，造成中小型股失血，集中市場看，今天全部個股上漲與下跌家數比約 1：1，但大盤指數收盤報 16153.77 點，大漲達 347.59 點或 2.2%，仍創台股收盤新高；也顯示權值股的撐盤、挹注拉抬指數的力道。

簡伯儀說，目前台股大盤多頭格局將持續，並沿 5 日線走揚，難設定指數高點位置。

美國新任總統拜登就任，亞洲區域股市至午盤止，包括日本、南韓、上證、深圳、香港恆生指數都上漲。