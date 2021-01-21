LG電子擬出售手機業務 越南Vingroup可能是潛在買家

南韓科技大廠 LG 電子在先前傳出，因連續多年出現虧損，該公司為了止血，正在考慮出售或關閉旗下智慧型手機業務部門。有消息指出，潛在的買家可能為越南大企業 Vingroup，兩方也正在進行相關的談判。

報導指出，作為越南最大民營企業集團的 Vingroup，市值達到 165 億美元，佔越南整體上市公司總市值的 14%。該公司涉足各種業務領域，包括飯店和旅遊業、房地產、建築、汽車和行動通訊等，不過與其他跨國企業相比，規模仍然較小。

Vingroup 最初於 2018 年進軍智慧型手機業務，並與 LG 電子簽訂了 ODM 合約，此後 Vingroup 持續在生產智慧型手機。目前，該公司是越南第三大智慧型手機製造商，在當地僅次於三星電子和 Oppo。

報導中認為，如果 Vingroup 收購了 LG 電子的智慧型手機業務，該公司的手機事業將取得重大飛躍。，主因是 LG 的良好的品牌聲譽，以及先進的技術和銷售通路，將為 Vingroup 帶來正向動能。

Vingroup 也表示有興趣接管 LG 電子在美國的智慧型手機業務，該公司期望藉此收購進入美國智慧型手機市場。在 2020 年，LG 電子在北美智慧型手機市場的市佔率達到 12.9%。

LG 電子表示，該公司當前必須理智評估行動通訊業務的競爭力，並且作出最佳選擇。目前該公司正在審慎研究及評估所有可行方案，選項包括維持現狀、縮小事業規模、甚或出售等。該公司也提到他們對於所有可能性都保持開放態度。

LG 電子執行長 Brian Kwon 在一封發給員工的電子郵件當中提到，不論該部門的命運如何，行動通訊的同仁仍將留有他們的工作。