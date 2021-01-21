政院暫緩數位身分證換發計畫 完善法制再推行

行政院長蘇貞昌今 (21) 日在院會上聽取內政部報告後，決議暫緩數位身分證 (New eID) 發行計畫，未來將請副院長沈榮津專責召開相關部會，蒐集各方面意見取得共識，並提出完善法制作業後再來推行，目前延後推行沒有時間表。

蘇貞昌表示，近年國際資安議題越來越受重視，台灣也經常面對各種網路攻擊，國人對於自我資訊保護及要求也更為提高。政府原先規劃發行數位身分證，是希望透過對於個資更具安全保障的數位身分證，升級政府服務效能，邁向數位國家。

內政部 2017 年起推動數位身分證計畫，去年受疫情影響進度大幅延宕，原規劃今年 7 月全面換發，1 月先進行小規模試辦，但外界反彈聲浪不斷，包括資訊安全風險、個人遭監控的風險及國家安全等問題，始終無法消除國人疑慮。

蘇揆於今日行政院會上同意內政部所提出的暫緩數位身分證發行計畫，待整個法制完備後，社會各界能夠瞭解及溝通再來推行。蘇揆也請沈榮津專責召集相關部會集思廣益，蒐集各方面意見，待行政院會通過，送立法院三讀完成後再來進行。

對於已編列數位身分證相關預算，內政部長徐國勇說，政院核定經費為 48 億元，專法制定沒有時程表，因此，標案須再跟廠商聯繫，軟體、第三方驗證廠商不會因延遲受到影響，但製卡公司、中央印製廠則會產生損害，這部分需要進一步盤點，依法處理。