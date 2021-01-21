〈國發會歲末記者會〉美新政府上任 龔明鑫：全球供應鏈重組趨勢不變

國發會今 (21) 日舉辦歲末新春記者會，面對美國拜登新政府上任，主委龔明鑫表示，台美雙邊合作關係可望更深化，除了防疫紓困經驗外，在半導體、AI、綠能減碳應用上合作也將更緊密，並認為貿易戰下，長期全球供應鏈重組趨勢不變。

龔明鑫表示，拜登政府上任後，首推防疫紓困、重新加入巴黎協定等，未來也將強化綠能、平權問題發展上，台灣在很多方面都與美方保持合作關係，也因為去年台灣防疫得宜，促使台灣成為大部分國家可信任的夥伴，有助台灣參與國際經貿組織。

展望今年，龔明鑫表示，國發會將運用前瞻預算推動雙語國家、地方創生 2.0、亞洲矽谷 5G、雲世代雲端基礎建設計畫等，同時利用私募基金、國發基金強化產金鏈結、數位轉型，其中，國家融資保證機制預計本月底上路，私募股權基金投資產業要點則預計 2 月底前通過。

另一方面，龔明鑫表示，今年也將透過跨部會專案因應國際情勢變局，除持續推動投資台灣三大方案外，也將加速 5+2 產業、六大核心戰略產業政策落實，並持續推動攬才、健全房地產市場、綠色永續、強化管考機制，涉外事務方面，則著重外國商會溝通、雙邊會議、吸引外商投資等。

國發會日前也訂定今年台灣經濟成長目標，配合國內外最新經濟情勢發展，將目標訂為 3.8%-4.2%，上看 4%，人均 GDP 則達 30038-30145 美元，核心消費者物價指數上漲率、失業率分別為 1.0%-1.5%、3.6%-3.8%，龔明鑫表示，雖然近期疫情狀況有波動，但大方向不變。