〈六角展望〉輕食品牌英格莉莉啟動展店計畫 新店點估半年可轉盈

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (21) 日宣布，旗下英式輕食尚品牌｢Engolili 英格莉莉｣選定微風台北車站開出第二家據點，目標開出半年損平並開始貢獻獲利，並預計 5 月再開出 1 家，長期目標是全台達至少 10 家據點，在國外疫情趨緩後，也將成為接下來品牌輸出海外的新成長動能。

英格莉莉首家店開在北市南西誠品，營運第二年開始獲利，此次開出第二家店，由於座位數較首店增加約 20 個、系統建置大致完成，預計每月營業額至少可達 300 萬之上，且轉盈速度將加快，力拚半年後開始貢獻獲利。

為因應車站商圈高人流和外帶需求，英格莉莉主打傳統三角形英式司康，並推出多款新商品，品項較第一家店增加約 20%。

而在展店上，英格莉莉由於主攻 25-35 歲客群，將持續尋找在年輕族群間能見度較高的商圈開出。

另外，對於轉投資王座餐飲 (2751-TW) 經營的正餐品牌，六角說明，去年在疫情影響下休養生息，有效完成品牌調整和優化，淨減 8 家店，主要是段純貞牛肉麵減少 4 家店，不過，今年起，獲利表現較佳的杏子豬排和京都勝牛仍有展店計畫，預計各將新開 3 家店，而段純貞牛肉麵在國內則維持目前規模，但擴大在海外布局。

六角說明，香港代理商已在荃灣開出第一家段純貞，第一個月創造出 500 萬元的高業績，每日平均翻桌率達 20 次，2 月將於銅鑼灣再開 1 家，預計今年共將在香港開出 3-4 家，海外成長表現可期。

王座也強調，去年已是谷底，預計今年不會再較去年差，拚全年轉盈。