三星Galaxy S21+躍升預購人氣王 Q3擬推出7000元5G手機

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今 (21) 日表示，Galaxy S21 系列啟動預購後，新機預購比例與往年不同，其中 Galaxy S21 + 意外成為人氣王，比重達 45%，他也透露，今年第 3 季將會出現 7000 元以下的 5G 手機。

陳啟蒙指出，Galaxy S21 系列自上週五 (15 日) 啟動預購至今，整體預購量優於預期，不過此次新機預購比例跟往年不同，原預期 S21、S21 + 與 S21 Ultra 占比為 20:40:40；但 S21 + 躍升人氣王，實際預購狀況為 20:45:35。

新機顏色選擇方面，以 Galaxy S21 + 為例，特殊色星魅紫佔預購量超過 4 成、星魅銀則接近 4 成。

陳啟蒙認為，由於往年新機發表會後的 5-7 天才開始預購，中間會有醞釀期，在預購首日則會出現最大量；S21 系列則是全球發表會隔天隨即展開，沒有往年高峰日，預購量是每日成長，加上價格較過去親民，均帶動預購量以倍數成長。

三星表示，過去銷售旺季落在農曆年間，包括年前一週及初三至元宵節間，目前新機備貨充足，並會視消費者需求及預購狀況機動調整，全力滿足台灣消費者需求。

至於未來 5G 產品在台銷售規劃，三星透露，預計今年第 2 季將有萬元以下 5G 機種亮相，第 3 季則有機會上市 7000-8000 元的 5G 產品。